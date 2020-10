Kyburz, Doggweiler und Thismade sind ambitionierte Schweizer Möbelmanufakturen, die sich über selbst entwickelte, nachhaltige Produkte mit ausgeprägter Handschrift definieren. Die Designmesse Blickfang eröffnet ihnen einen interessanten Vertriebsweg.

Swiss made steht als Gütesiegel für hervorragend gestaltete und verarbeitete Produkte: Anders als im Qualitätsversprechen Made in Germany assoziieren Kunden damit gerade auch das Design, was ebenso für die handwerklichen Produkte aus der Schweiz gilt. Ein Grund dafür, warum es dort mehr handwerkliche Manufakturen als in Deutschland mit einem hohem gestalterischen Anspruch gibt: Dort, wo eine solvente Käuferschicht es gewohnt ist, gut gestaltete Produkte zu erwerben, wird nicht nur über den Preis gekauft. Das sichert vielen Handwerkern ihre Existenz, auch wenn es häufig eine magere ist. Für den Handel bleibt selten genug übrig, die Produkte wären inklusive der üblichen Handelsspanne nicht mehr verkaufbar. So ist es kein Zufall, dass die Designmesse Blickfang auch von Tischlern und Schreinern entdeckt wird. In der Schweiz, in Österreich und auch in Deutschland bietet sie in Städten mit designaffinen, gutsituierten Käufern eine Bühne und die Möglichkeit, direkt zu verkaufen.

Kyburz, Doggweiller und Thismade nutzen diese Bühne bereits, drei Schweizer Möbelmanufakturen, bei denen Design zum Konzept gehört. Hinter dem Label Thismade stehen Barbara und This Reber. Ihre Möbel sind Einzelstücke oder werden in Kleinserien zusammen mit einer Eingliederungsinstitution sowie in anderen Betrieben der Schweiz produziert.

Patrick Doggweiler versteht seine Möbel als eine fortgeschriebene Geschichte, die mit seinen Kunden gemeinsam entsteht. Der eidgenössisch diplomierte Möbelschreiner und Innenarchitekt ist überzeugt davon, dass der Stellenwert eines Möbels ein gänzlich anderer ist, wenn man an seiner Entstehung beteiligt war. Kyburz definiert sich stark über das verwendete Material, das wiederum Ausdruck einer Haltung ist: Möbel aus Altholz bedeuten für Tobias Kyburz und sein Team nicht nur eine Modeströmung, sondern die Konsequenz aus erlebter Verantwortung für die Welt und ein soziales Miteinander. Aus dieser Grundhaltung entstehen professionelle Möbel mit dem Charme des Improvisierten, kongenial ergänzt durch Metalle und Polster. Alle drei Unternehmen wirken authentisch in der Bereitschaft, für ihre Sache einzustehen.

dds-Redakteur Johannes Niestrath kann dem Konzept Schweizer Möbelmanufakturen viel abgewinnen, eigene Designkompetenz aufzubauen oder konsequent mit externen Gestaltern zusammenzuarbeiten.