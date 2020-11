Ideen erproben: Möbel fürs Homeoffice aus der Burg Giebichenstein

Studierende an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle setzen sich im Studiengang Innenarchitektur auch mit dem Möbelbau auseinander. Prototypen zum Thema Homeoffice, zweiter Teil.

Wenn Innenarchitektur Studierende an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle Möbel bauen, ist das Ergebnis zunächst als Spiegel des Prozesses interessant. Im Corona-Semester 2020 mussten die Studierenden Mittel und Wege finden, ihre Entwürfe auch ohne die Hochschulwerkstätten umzusetzen. Doch geht es hier, auch wenn die im Möbelprojekt formulierten Anforderungen an den Rahmen eines Gesellenstücks erinnern, nicht um perfekt ausgeführte Verbindungen und Oberflächen. Vielmehr zählt, eine Idee zu formulieren und in ihrer Umsetzung auf Schlüssigkeit zu erproben. So bilden die ausgewählten Prototypen auch unterschiedliche Stufen zwischen Modellcharakter und Nähe zu einem serienreifen Produkt ab. Weitere Beispiele haben wir in der Novemberausgabe 2020 veröffentlicht.

Von dieser weniger auf den letzten Schliff fixierten Herangehensweise können Tischler und Schreiner in ihrer eigenen Entwurfspraxis profitieren: Auch wenn konstruktiv und fertigungstechnisch noch nicht alle Probleme gelöst sind, skizzieren die Prototypen das anvisierte Ziel. Ob und mit welchem Aufwand es sich erreichen lässt, wird auf diese Weise deutlich. Das ist der eigentliche Wert der Vorläufigkeit. –JN