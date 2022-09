Das Büro aus der Kiste

Viel Platz für Büroutensilien bietet die mobile Homeoffice-Box »HOX«. Auf den Tisch gestellt und hochgeklappt wird sie zum Stehpult, um bequem in unterschiedlichen Positionen zu arbeiten. Das Mousepad kann beidseitig ausgefahren werden, was ideal für Linkshänder ist. Kleinteile und Equipment liegen sicher in den mit Filz ausgekleideten Schubkästen. Im unteren Fach können die Innenwände flexibel verstellt und angepasst werden. Griffmulden erleichtern den Transport.

Die Boxen werden regional in handwerklicher Qualität gefertigt. Vertrieben wird HOX direkt bei den Designerinnen oder über den Onlineshop der Blickfang-Messe: www.blickfang-designshop.com. Weil den Gründerinnen Stefanie Kormis und Pia Zitzmann aus Hamburg soziales Engagement wichtig ist, spenden sie fünf Euro jeder verkauften HOX an den Verein »Hilfe für Tororo (Uganda)«.

HOX Manufaktur GmbH

Alter Güterbahnhof 1a

22303 Hamburg

Tel. + 49 176 6315 6369

www.thehoxbox.com



