Tagesbett in Esche, Auflage in Leinen. Beitrag zum Wettbewerb Handwerk + Form 2018 Foto: Adolf Bereuter/Werkraum Bregenzerwald

Tagesbett in Esche, Auflage in Leinen. Beitrag zum Wettbewerb Handwerk + Form 2018 Foto: Adolf Bereuter/Werkraum Bregenzerwald

Ein ausgeprägter Sinn für Maß und Material hat im Bregenzerwälder Handwerk Tradition. Der Wettbewerb »Handwerk + Form« soll das Verständnis dafür fördern und lebendig halten. Wir waren im Oktober zum achten Wettbewerb vor Ort – ausgewählte Exponate.

Unter den vielen Gestaltungswettbewerben im Handwerk nimmt der internationale Wettbewerb Handwerk + Form eine besondere Rolle ein. Er findet alle drei Jahre im österreichischen Andelsbuch statt und ist ein wichtiger Impulsgeber für die regionale Handwerkskultur im Austausch mit Gestaltern aus dem In- und Ausland. Für den achten Wettbewerb im Oktober 2018 hatten sich insgesamt 74 Handwerker aus der Region Bregenzerwald mit 103 Gestaltern aus Österreich, der Schweiz, Deutschland, Italien und Ungarn zusammengetan. Aus den 122 Einreichungen sind von der internationalen Gestalterjury 30 Objekte in den Kategorien Auszeichnung, Anerkennung und Belobigung prämiert worden. Legendär ist die Form der Ausstellung: Die rund 120 Exponate können an zwei Wochenenden in alten Stadeln, Werkstätten und anderen besonderen Orten im beschaulichen Dorf Andelsbuch erwandert werden. Wer sich in einem der Partnerhotels des Werkraums in der Umgebung einquartiert, etwa im Hotel Schwanen in Bizau, kann erleben, wie sich die Sensibilität für Handwerk und Form auch im Innenausbau niederschlägt. Eine echte Reiseempfehlung für Tischler und Schreiner!

Werkraum Bregenzerwald

Zum Werkraum haben sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 rund 90 Handwerks- und ‧Gewerbebetriebe in der Region Bregenzerwald zusammengeschlossen. Die als Verein organisierte Plattform verfolgt das Ziel, Mitglieder in allen Belangen zu unterstützen sowie die Vorrangstellung des regionalen Handwerks zu sichern und zu pflegen. Dazu trägt der Wettbewerb Handwerk + Form bereits seit 1991 maßgeblich bei. Auf Anregung des Handwerkervereins Andelsbuch in Zusammenarbeit mit Grafikdesigner Harry Metzler initiiert, wird der Wettbewerb ab dem Jahr 2000 vom 1999 gegründeten Werkraum Bregenzerwald alle drei Jahre ausgeschrieben.

Zwei Meilensteine des Werkraums Bregenzerwald sind die Eröffnung des von Peter Zumthor geplanten Werkraumhauses in Andelsbuch im Jahr 2013 und drei Jahre später der Werkraumschule in Kooperation mit der Handelsschule Bezau. Das Werkraumhaus als Sitz des Vereins sowie prominenter Showroom und Forum für Ausstellungen und Veranstaltungen steht als architektonischer Ausdruck des handwerklichen und gesellschaftlichen Anspruchs seiner Mitglieder zentral im Ort. Die neue Werkraumschule vermittelt in einer fünfjährigen Ausbildung eine handwerkliche Lehre und einen Handelsschulabschluss in einem. Besonders ist, dass der Entscheidung für ein Gewerk eine Schnupperphase vorangeht, in der die Schüler vom Installateur über den Polsterer bis zum Tischler verschiedenste Berufe kennen. Die Werkraumschule sieht ihren Auftrag in zeitgemäßer Ausbildung und Nachwuchsförderung im Handwerk. -JN

Innen ist außen



Drei Schubladen aus Weißtanne werden von einem Gestell aus Eiche ohne Außenkorpus auf innen liegenden Kulissen geführt. Die Inszenierung des Gebrauchs schafft …

Kommode in Weißtanne und Eiche

Zwei Gazellen



Das Säulenmöbel aus HPL Richlite und schwarz gebeizter Eiche gliedert sich in Sockel, drei Aufrechte, Zwischenböden und einen abschließenden Zylinder, der sich nach oben öffnet.

Tischböcke in Ahorn und Fichte

Stabiles Leichtgewicht



Der scharf gezeichnete Korpus des Sideboards lebt vom Flächenkontrast des in der Ansicht zur Linie reduzierten Stahlmantels und des ruhigen Eichenfurniers mit seinen markanten, trapezförmigen Eingriffen.

Stuhl in Weißtanne

Sinnliche Sternenfrucht



Der kleine Schreibtisch erscheint geschlossen als Durchdringung eines liegenden Quaders in grauem HPL mit fingergezinkten Gestellrahmen aus Zebrano.

Sitzhocker in rotem Leder

Flechtwerk



Das in Zebrano furnierte Wandpaneel offenbart erst an der Kante schwarze MDF als Trägerwerkstoff. Zwei ornamentartige Ablagen ergänzen sich zur geschlossenen Form.

Bank aus geflochtenen Messingstreifen

Charakterstücke



Ein gewichtiger Eichenkorpus liegt auf einem niedrigen Untergestell aus Vierkantstahl in Bronzelackierung. Die Front ist als einschlagende Klappe ausgebildet.

Massivholzstühle, Esche natur und schwarz gebeizt

Wohnliche Feuertruhe



Das Säulenmöbel aus HPL Richlite und schwarz gebeizter Eiche gliedert sich in Sockel, drei Aufrechte, Zwischenböden und einen abschließenden Zylinder, der sich nach oben öffnet.

Kachelofen mit Ofenbank aus Keramik, Kupfer und Buche

Stilisierter Schlitten



Das Säulenmöbel aus HPL Richlite und schwarz gebeizter Eiche gliedert sich in Sockel, drei Aufrechte, Zwischenböden und einen abschließenden Zylinder, der sich nach oben öffnet.

Tagesbett in Esche, Auflage in Leinen

Sakraler Raum



Das Säulenmöbel aus HPL Richlite und schwarz gebeizter Eiche gliedert sich in Sockel, drei Aufrechte, Zwischenböden und einen abschließenden Zylinder, der sich nach oben öffnet.

Sakralmöbel in Eiche und Mooreiche

Hölzerner Vorhang



Das Säulenmöbel aus HPL Richlite und schwarz gebeizter Eiche gliedert sich in Sockel, drei Aufrechte, Zwischenböden und einen abschließenden Zylinder, der sich nach oben öffnet.

Holzvorhang in Weißtanne

Anachronistisches Accessoire



Das Säulenmöbel aus HPL Richlite und schwarz gebeizter Eiche gliedert sich in Sockel, drei Aufrechte, Zwischenböden und einen abschließenden Zylinder, der sich nach oben öffnet.

Schreibtischset mit Auflage aus Porzellan

Vorbild Wäscheklammer



Das Säulenmöbel aus HPL Richlite und schwarz gebeizter Eiche gliedert sich in Sockel, drei Aufrechte, Zwischenböden und einen abschließenden Zylinder, der sich nach oben öffnet.

Klappbarer Tisch und Bank in Ahorn

Freundlicher Empfang



Das Säulenmöbel aus HPL Richlite und schwarz gebeizter Eiche gliedert sich in Sockel, drei Aufrechte, Zwischenböden und einen abschließenden Zylinder, der sich nach oben öffnet.

Flurbank im Ulme mit Filzauflage

Frei nach Vorbild



Das Säulenmöbel aus HPL Richlite und schwarz gebeizter Eiche gliedert sich in Sockel, drei Aufrechte, Zwischenböden und einen abschließenden Zylinder, der sich nach oben öffnet.

Massiver Stuhl in Ahorn und Esche

Hoch hinaus



Das Säulenmöbel aus HPL Richlite und schwarz gebeizter Eiche gliedert sich in Sockel, drei Aufrechte, Zwischenböden und einen abschließenden Zylinder, der sich nach oben öffnet.

Flipchart in Esche und Messing

Einfach genial



Das Säulenmöbel aus HPL Richlite und schwarz gebeizter Eiche gliedert sich in Sockel, drei Aufrechte, Zwischenböden und einen abschließenden Zylinder, der sich nach oben öffnet.

Regale aus durchgefärbter MDF

Hier gehts zu …