Markanter Innenausbau einer Vinothek

Achim Pilz, Fachjournalist

Für Heiner Sauer, der mit Frau Monika und Sohn Valentin das Bio-Weingut Sauer in Landau-Nußdorf leitet, ist die Verwendung von lokalem Lehm aus den hauseigenen Weinbergen beim nachhaltigen Neubau seiner Vinothek selbstverständlich. Der Neubau für rund zwei Millionen Euro soll zugleich auf sein Weingut und die handwerkliche Tradition dort aufmerksam machen. »Für uns im Mittelpunkt stehen gesunde Böden, die Biodiversität unserer Weinberge und der minimalistische Weinausbau«, erklärt Weinbautechniker Sauer, der 53 Hektar nach den Richtlinien von Bioland bewirtschaftet.

Nachhaltiges Wirtschaften, Bewahrung und respektvoller Umgang mit der Natur sind dabei seine Grundsteine. Der Neubau aus einem dreigliedrigen, zweigeschossigen Flachdachbau für die Vinothek, die Seminar- und Büroräume mit darunterliegendem Fassweinkeller und einer Kelterhalle passt perfekt zu dieser Unternehmenskultur.

Lehm und Holz als Werkstoff

»Die weitgehende Verwendung von natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen wie Holz und Lehm, sowie die energieeffiziente Heiz- und Kühltechnik spiegeln das ökologische Bewusstsein der Winzerfamilie wider«, betont Klaudia Fritz, die verantwortliche Architektin, die zusammen mit Joachim Bendel die Möbelwerkstatt Bendel leitet. In Arbeitsgemeinschaft mit der Werkgemeinschaft Landau und in enger Abstimmung mit der Bauherrschaft plante und entwickelte sie das Projekt. Die Möbelwerkstatt Joachim Bendel in Gleisweiler besteht in dieser Firmierung seit 2003. Dipl.-Ing. Klaudia Fritz, Innenarchitektin und Architektin sowie Joachim Bendel, Schreinermeister und Restaurator sind das Team für ein Handwerk mit Gestaltungstiefe und den gekonnten Umgang mit Holz. Bendel begann vor 35 Jahren, das Restaurieren zu lernen. Es folgten eine Schreinerlehre, seine Gesellenzeit sowie die Meisterschule.

Handwerk und Architektur im Team

Bendel versichert: »Wenn man sich mit Antiquitäten auseinandersetzt, hat man eine sehr gute Grundausbildung, weil man mit allen handwerklichen Techniken zu tun hat, mit allen möglichen Hölzern und allen möglichen Oberflächen.« Während er von der praktischen Seite kommt, hat seine Frau Klaudia Fritz das Gestalten intensiv erlernt. Sie macht die Entwürfe, die Planung und das Aufmaß. Die Vinothek für Sauers ist ihr bisher größtes gemeinsames Projekt. Bendel kümmert sich um die vielfältige Materialauswahl, akquiriert, ist bei den Kunden und arbeitet in der Werkstatt. Unterstützt wird er dabei von zwei engagierten Mitarbeitern – einem Schreinermeister und einem erfahrenen Altgesellen. Ihre Zusammenarbeit ist gut eingespielt. »Wir entwerfen noch von Hand«, verrät er. »Dabei zeichnen wir oft nicht das letzte Detail. Von schwierigen Ecken machen wir nach wie vor gemeinsam einen Brettriss und erarbeiten uns Stück für Stück die Details.«

»Der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen wie Holz und Lehm entspricht der Haltung der Winzerfamilie!« Klaudia Fritz und Joachim Bendel, Schreinerei Bendel

»Sauer ist ein experimentierfreudiger Bioweinpionier der ersten Stunde. Die Experimentierfreude sollte sich im neuen Gebäude spiegeln«, erklärt die Gestalterin. So war ihr Leitmotiv »aus dem Winkel«: der Neubau folgt nicht dem Raster der Altbauten, an die er angebaut ist, die Säulen unter der Terrasse sind schräggestellt, die markante Stampflehmwand in der Vinothek ist abgewinkelt. Das Abgewinkelte setzt sich auch in der Innenarchitektur fort: Die beiden metallglänzenden Streifen in der Theke laufen schief, die handgemachten Tische haben keine rechtwinkligen Füße, der Präsentationsschrank hat eine asymmetrische Teilung.

Gleichzeitig geht es Fritz und Bendel um die Tiefe von Handwerklichkeit. »Wir wollten die Struktur des Handwerklichen, weil Weinbau auch handwerklich ist«, betont Bendel. Passend zum handgestampften Lehm zeigen auch die Metallspachtelung in der Theke und der Besenstrich in den Vitrinen Handwerklichkeit. »Diese Details zeigen besonders unsere Haltung, dass es beim zweiten Mal hinsehen noch etwas zu entdecken gibt«, stellt der Schreinermeister heraus. »Das ist etwas für den aufmerksamen Betrachter, der genauer hinschaut.«

Wein- trifft Holz-Handwerk

Ergänzt werden die filigranen Details durch eine klare Linie. Außen ist der Stampflehm geschichtet, die Rautenschalung läuft horizontal, ebenso wie der Besenstrich im Putz der großen Kelterhalle. Auch im Inneren dominiert die horizontale Linie. Die geschichtete Lehmwand teilt den Innenraum in Vinothek und Seminar sowie Büros. Die Präsentationswand zeigt horizontale Einschübe, in denen Flaschen und Gläser präsentiert werden. Schürze und Deckplatte der markanten Theke sind mit dem matten Schichtstoff Fenix von Arpa in einem satten Rot belegt. »Matt ist der neue Glanz. Früher stand Hochglanz für Wertigkeit, heute ist es genau umgedreht«, versichert Bendel. «Im richtigen Kontext ist es viel feiner und vornehmer als eine glänzende Fläche.« Die Schürze ist auf Gehrung gearbeitet und oben abgeklappt. Die darin wie Sonnenstrahlen eingelassenen Streifen folgen dem Thema »aus dem Winkel«.

Lebendiges Anthrazit

Auf dünne, grundierte MDF-Träger trug der Stuckateur einen Metallspachtel von Midas mit deutlicher Handschrift auf. Nach dem Trocknen wurde durch Schleifen und Polieren die Reliefwirkung eingestellt. Die Präsentationswand hinter der Theke ist sehr differenziert gestaltet. »Für die große Fläche der Fronten haben wir lange einen Schichtstoff gesucht, mit einem Farbton, der uns überzeugt«, erinnert sich Bendel. »Die Muster, die wir aufgezogen haben, waren uns irgendwie zu tot.« Deshalb mischte er eigens ein vielschichtiges Anthrazit in Lack. Es hat eine beige Note und enthält auch etwas Rot und Blau. Damit korrespondiert es mit den Umgebungsfarben und changiert ein bisschen. Wenn das einfallende Licht sich ändert, ändert sich auch der Farbton. Die 2K-Lackierung lackierte er für erhöhte Ringfestigkeit noch mit Klarlack. Die in die Schrankwand integrierte Tür zur Küche erhielt dann aber doch einen robusteren Schichtstoff. Die Teilung der Fläche hat Spannung und wird durch drei Vitrinen dynamisiert. Der Korpus der vertikalen Vitrine wird durch parallele Strukturen hervorgehoben. Hier wurde der Spachtel von Midas glatt aufgetragen und mit dem Kamm zu einem Besenstrich ausgezogen. Bei den horizontalen Vitrinen ist nur die Rückwand so aufwendig gestaltet.

Gebändigte Herzstücke

Für die langen Tische verwendete Bendel sehr ausdrucksstarke, aber eigentlich unbrauchbare Herzstücke der Furnierherstellung. Sie stehen oft unter Spannungen, haben Verwachsungen und Einrisse. »Ich will das Holz in all seinen Verwerfungen, all seinen Problemen und all seiner Schönheit zeigen«, unterstreicht der Schreinermeister. »Das ist nachhaltig, weil wir etwas verwerten, das fast aus dem Kreislauf draußen war.« Für die großen Tische verwendete er je zwei durchgängige Messerreste aus Nußbaum. Die kleineren Tische sind aus Olivenholz. Zusammengestellt sieht man, dass diese Tische aus einem Baum sind. Die Oberfläche schützt ein 2K-Lack von Adler. »Der wirkt natürlich«, versichert er. »Wir bauen ihn so dünn auf, dass die Oberfläche wie geölt und gewachst wirkt.« Die Bank ist horizontal mit lebendiger Eiche furniert. Ihr Lederbezug harmoniert mit der Schrankwand in einem etwas dunkleren Ton.

Schichtung in Wand und Tür

Die Holztüren zwischen Vinothek und Seminarraum bespielen das Thema Schichtung. Das horizontale Bild ihres Furniers läuft über die Zarge hinweg. Der erfahrene Schreinermeister hat die Furniere breiter genäht und danach das Innere für die Türblätter und das Äußere für die Rahmen verwendet. Die Schichten sind aus heller und dunklerer Eiche. In den Toiletten zeigen sich maurische Motive, Anspielungen auf den spanischen Teil des Weingutes der Familie. Die Spiegel sind gerahmt von Dekorfliesen mit abstrakt floralem Muster – so wie auch in der Küche. Der Korpus des Waschtischs ist aus Eiche. Die Front zeigt etwas kräftigere Eiche, liegend, wie auch die hier etwas einheitlicheren Türen.

Vom spanischen Rebstock inspiriert

Der Paravent vor der Garderobe, ein verschiebbares Element, spielt mit dem abstrahierten Bild eines spanischen Weinstocks. Dieses Muster erschließt sich erst beim zweiten Hinsehen, ebenso wie die spanisch inspirierten Ornamente der als Sichtschutz dienenden Schiebeelemente vor der Glasfassade.

So kann man in der Vinothek Sauer mit allen Sinnen verweilen und genießen. Bei einem regionalen Wein, auf Wunsch in Amphoren gereift, geht der Blick von den tief gestalteten Linien des Gebäudes über die Weinberge der Landschaft und die in Reihen gekämmten Rebstöcke.