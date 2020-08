Die CrystalTech-Badewanne von Simas gehört zwar zur Kollektion »Bohemien«, lässt sich aber sehr gut mit allen anderen Produktlinien des Herstellers kombinieren. Simas ist ein italienischer Spezialist für Keramik, Armaturen und Badeinrichtungen. Das Programm reicht von modern bis klassisch. Die ausdrucksstark geformte Badewanne lässt sich wie eine Skulptur im Museum in der Mitte des Raumes aufstellen. Statt der Wandarmatur ist dafür jedoch eine am Boden zu montierende erforderlich. Aber auch an der Wand platziert gibt die Wanne ein interessantes und spannendes Bild ab. Der Designer Terri Pecora empfiehlt die Farben Schwarz oder Weiß.

Simas S.p.A.

I 01033 Civita Castellana (VT)

Tel.: +39 0761518161

www.simas.it