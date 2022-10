Mehr als neutral

Das internationale EPD-System aus Schweden hat die Ökobilanz der Sterling-OSB von West Fraser als klimapositiv ausgezeichnet: Die Platten speichern während der gesamten Nutzung mehr CO2, als im Herstellungsprozess ausgestoßen wird. Die Lebenszyklusanalyse berücksichtigt alle Phasen vom Wald bis zum Händler, einschließlich Ernte, Produktion, Verkauf und Logistik.

Die klimapositive Bilanz kann kalkulatorisch genutzt werden, um Emissionen bei Gebäuden auszugleichen und konnte durch ein Bündel von Maßnahmen erreicht werden. So werden Holzreste, Rinde und Späne in Biomassekraftwerken in Wärme umgewandelt, die dann für die Produktion genutzt werden kann. Als weltgrößter Schnittholz- und OSB-Hersteller betreibt West Fraser nach der Übernahme von Norbord im Jahr 2021 nun mehr als 60 Standorte in Kanada, den USA, Europa und Großbritannien.

