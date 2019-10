Wer nach einem besonderen gestalterischen Akzent für den hochwertigen Objekt- und Privatbereich sucht, wird bei Salon de Art fündig.

Salon de Art ist das Label der Künstlerin Sibylle Rettenmaier und des Produktdesigners Lucca Tiede. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der ganzheitlichen Gestaltung von Räumen und einzelnen Wänden in Form individueller Fine Art Prints.

Als hochwertiger Lackdruck auf Aluminiumplatten machen die Gemälde und Designmotive den umgebenden Raum selbst zum Kunstwerk. Kunden können Motive aus dem Repertoire der Künstlerin wählen. Farbraumanpassungen an die jeweilige Umgebung sind möglich, auch die Integration von Logos oder Typographie bietet Salon de Art an. Ebenso die Entwicklung von individuellen oder themenbezogene Motiven und Designs.

Die Wandverkleidungen sind in einem Format von bis zu 125 x 250 cm und Stärken bis zu 10 mm, je nach Anforderungsprofil auch mit Waben- oder Kunststoffkern, lieferbar. Die Platten werden Stoß an Stoß mit Industriekleber direkt auf der Wand befestigt. Der UV-beständige, extrem harte Lackdruck lässt sich mit handelsüblichen Mitteln reinigen und pflegen. Die Oberfläche ist in matt glänzend erhältlich. Mit ihrem geringen Eigengewicht von ca. 3 kg/m2 lassen sich die nach DIN 4102 und EN 13501–1 in die Brandschutzklasse A1 (nicht brennbar) klassifizierten Wandverkleidungen einfach und schnell montieren.

Eine Besonderheit sind Wandverkleidungen mit dreidimensionalen Fugen. Überdruckbare, in die

Wandverkleidungen gefräste Vertiefungen vermitteln dabei die Optik und die Haptik von Keramikfliesen. Mittels digitaler Bildbearbeitung können die Designer und Künstler das Fliesen-/Mosaikformat sowie Fugenbreite und Fugenfarbe an die jeweiligen Motive und die zu gestaltenden Räume anpassen. -HJG

5. Oktober 2019