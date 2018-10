Weg vom ewigen Weiß: Corian gibt es auch in schokoladigem Braun

Ein anspruchsvolles Ausbauprojekt konnte der Mineralwerkstoffverarbeiter Moser verwirklichen, ein handwerklich geprägter, doch industriell arbeitender Mittelständler mit 130 Mitarbeitern: Für den IT-Campus des Automobilzulieferers Vector in Stuttgart baute Moser ein Restaurant mit Lounge-Atmosphäre, geprägt von Braun- und Beigetönen. Moser fertigte u. a. Theken und Stehtische aus Corian im Farbton Deep Espresso. Entworfen wurde das Vector-Gebäude vom Architekturbüro Schmelzle & Partner aus Hallwangen bei Freudenstadt. Es wurde mit dem DGNB-Zertifikat in Platin ausgezeichnet sowie dem DGNB-Diamanten für herausragende Architektur mit besonderer gestalterischer und baukultureller Qualität. Moser ist auf derartige Projekte spezialisiert: mit einem hochmodernen Maschinenpark ist das Unternehmen in der Lage, Innenausbauprojekte auf höchstem Niveau zu stemmen. Das Handwerk wird dabei nicht vergessen: Als verlängerte Werkbank ist das Unternehmen für zahlreiche Tischler und Schreiner tätig.

Moser GmbH

77716 Haslach

Tel.: (07832) 9181-0, Fax: -91

www.moser.gmbh