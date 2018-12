Innenausbau auf der Zugspitze: Die Schreinerei Mittermaier, Pittenhart, hatte den Auftrag,Deutschlands höchstes Restaurant mit Decken, Wänden und Einbauten auszustatten.

Jörg Zinsser, Tischler und Journalist

Bergstiefel gehören nicht zur Berufskleidung der Schreinerei Mittermaier, denn auf die Zugspitze fährt man mit der Seilbahn. Sportlich war der Auftrag dennoch, das Restaurant in deren neuer Bergstation auszubauen. Von Januar bis Juli 2018 war der Arbeitsplatz der Schreiner ein Glaskasten in schwindelerregender Lage, direkt unter dem Gipfel. Früh morgens vor den Touristen und abends nach ihnen fuhren die Handwerker auf und ab, und mit ihnen alle Materialien und Bauteile, denn der Einbau war bei laufendem Betrieb auszuführen. Über 60 Gewerke waren logistisch zu koordinieren, um Gebäude und Innenraum termingerecht fertigzustellen: Seit Dezember 2017 war die neue Seilbahn in Betrieb, am 1. Juli wurde das »Panorama 2962« eröffnet – 3000 m2 Gastro-Fläche für 1300 Personen. Einzubauen waren 600 m2 Decke aus Eichenleisten auf Akustikvlies, mit Lüftung, Brandmeldern, Sprenklern, Leuchten, Lautsprechern und Revisionsklappen. Außerdem Wandverkleidungen aus Eichenlamellen mit Zwischenräumen aus schallschluckendem Loden, sowie raumhohe Trennwände, an Deckenschienen hängend, zur variablen Aufteilung des Raumes. Auch Tische, Schränke und Theken kamen von Mittermaier. Massive, heimische Eiche, gebürstet und geölt, ist das leitmotivisch verwendete Material, geradlinig-schick gestaltet, aber handwerklich verarbeitet, bayerisch-traditionell – denn auf Bergen baut man für die Ewigkeit.