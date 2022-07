Eldorado der Werkstoffe

2005 in Stuttgart gegründet, präsentiert sich die Raumprobe in einer ehemaligen Industriehalle auf mehr als 1200 m² als größte Materialausstellung Europas.

Mitten unter Kulturschaffenden, oben auf den Höhen über dem Stuttgarter Talkessel in der Nähe des Pragsattels, ist heute die Materialagentur Raumprobe angesiedelt. Gründer und bis heute verantwortliche Macher sind der Architekt Joachim Stumpp und der Innenarchitekt Hannes Bäuerle. Seit ihrer Gründung im Jahr 2005, zunächst auf begrenzter Fläche, ist die Raumprobe mit einer visuell und haptisch erlebbaren Materialausstellung heute weit über Stuttgart hinaus eine Institution mit Strahlkraft für Kreative.

In der Nachbarschaft zum Gospelforum und zum Theaterhaus können auf 1200 m² Ausstellungsfläche mehr als 50 000 Muster im wörtlichen Sinne begriffen werden. In dem ehemaligen Industriebau wurde als Stahlkonstruktion eine zweite Ebene eingezogen – ein Schlosserwerk, das durch seine statisch ablesbare Materialität wirkt. Joachim Stumpp greift den Bezug der Location zur Entwicklung der Raumprobe so auf: »Bauen im Bestand bedeutet nicht nur, einen Wert zu erhalten, sondern ihn zu steigern und ein Gebäude zukunftssicher zu gestalten. Es wurden mit einfachen Details technische, wirtschaftliche und ökologische Zusammenhänge abgeglichen. Mit der Renovierung hat so nicht nur die alte Industriehalle ein Upgrade erfahren, sondern auch die Raumprobe selbst.«

Material, Wissen, Kontakte

Mit der analogen Materialausstellung und digitalen Materialdatenbank hat die Agentur Raumprobe eine umfassende Sammlung aus der Welt der Materialien geschaffen, auch zu deren Einsatz in Architektur und Design. Die Materialagentur vermittelt Materialien, Wissen und Kontakte. Zahlreiche Marketingformate vernetzen Planende und Kreative mit herstellenden Unternehmen aus Industrie und Handwerk. Mit der Materialdatenbank und einer kuratierten Ausstellung bietet die Raumprobe relevante Recherchetools für die tägliche Praxis von Gestaltenden.

Nutzwertige Formate

Auch digital hat sich Raumprobe neu aufgestellt. Mit größeren Bildern, fundierten Magazinbeiträgen und einer schnelleren Orientierung lässt sich heute auf www.raumprobe.com intuitiv und fokussiert in mehr als 10 000 relevanten Produkten recherchieren. Täglich greifen Planungsbüros, Designstudios und Hochschulen aus dem deutschsprachigen Raum auf diesen Fundus an Materialien zu.

Mit der Materialakademie und weiteren Formaten reagiert die Raumprobe auf die große Nachfrage nach Kommunikations- und Fortbildungsmaßnahmen. In der Materialausstellung stehen dazu unterschiedlich adaptierbare Räume und Präsentationsflächen zur Verfügung. Mit Messeauftritten, Sonderschauen und Workshops gibt der Dienstleister seine Kompetenz auf externen Plattformen weiter und inspiriert damit täglich Menschen, die mit Materialien zu tun haben. Auch die Architektur der Raumprobe selbst ist einen Besuch wert, wie unser Einblick zeigt!