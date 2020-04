Angesichts des Gesundheitsnotstands im Zusammenhang mit COVID-19, der sich auf die europäischen Länder und den Rest der Welt zunehmend stärker auswirkt, hat der italienische Holzbearbeitungsmaschinenhersteller SCM beschlossen, nicht an der Messe Holz-Handwerk (16.-19. Juni 2020) teilzunehmen.

„Eine schmerzliche Entscheidung“, so heißt es dazu von SCM, „auch im Hinblick auf die Bedeutung der Veranstaltung für die Holzbranche auf internationaler Ebene“. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass „die geschäftlichen Voraussetzungen für eine Messe von dieser Bedeutung derzeit nicht vorliegen“.

SCM betont, das der Support für die Unternehmen Holzbearbeitung, von der Großindustrie bis zum Handwerksbetrieb, von der Möbelherstellung über Fenster und Türen bis hin zur Tischlerei weiterhin gewährleistet ist.

So können paktische Vorführungen, Schulungen und Wartungstätigkeiten auch auf Distanz fortgesetzt werden: Dies wird mit der Plattform „Maestro connect“ möglich, die einen unmittelbaren Zugriff auf ein großes Angebot an Dienstleistungen bietet. Unter diesen Diensten befindet sich insbesondere der digitale Augmented-Reality-Support „Smartech“: Mit Hilfe eines tragbaren Computers und einer speziellen Steuerungssoftware können die Experten von SCM Probleme in Echtzeit diagnostizieren und lösen. Smartech integriert Video-, Kamera-, Mikrofon- und Lautsprecherfunktionen mit drahtloser Konnektivität. Damit ist eine Zwei-Wege-Kommunikation mit interaktiver Datenfreigabe möglich, ohne dass der Bediener die Hände benutzen muss.