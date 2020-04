Die Homag Group AG hat den 28. Mai 2020 als neuen Termin für die diesjährige Hauptversammlung festgelegt. Aufgrund der Corona-Krise und der entsprechenden Versammlungsverbote wird die Hauptversammlung virtuell durchgeführt und live im Internet übertragen.

Die ursprünglich als Präsenzveranstaltung geplante Hauptversammlung am 7. Mai musste wegen der Corona-Ausbreitung abgesagt werden. Mit dem Pandemie-Notstandsgesetz hat der deutsche Gesetzgeber Ende März kurzfristig die Möglichkeit zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen geschaffen. Aktionäre können an der Hauptversammlung am 28. Mai online teilnehmen und Fragen an Vorstand und Aufsichtsrat vorab einreichen. Ihr Stimmrecht können sie über einen Stimmrechtsvertreter oder mithilfe eines elektronischen Abstimmungstools ausüben.