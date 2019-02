Was beim Kauf einer CNC-Fräse wichtig ist

»Echte« Gantrymaschinen erkennt man am beidseitig angetrieben Fahrportal

Norbert Zeller ist CNC-Spezialist beim Gebrauchtmaschinenhändler Höchsmann. In einem zweiteiligen Beitrag stellt er vor, worauf es bei der Auswahl eines Bearbeitungszentrums ankommt. Teil 1: Bauform, Maschinentisch, Rüsthilfen, Sicherheit.

Die Anschaffung eines neuen CNC-Bearbeitungszentrums ist ein beliebtes Thema von Diplom- und Facharbeiten, denn viele Faktoren müssen für einen wirtschaftlich sinnvollen Einsatz bedacht werden. Nicht jeder hat jedoch einen Diplomanden zur Hand und gerade kleinere Betriebe entscheiden sich oft anhand einiger weniger wichtiger Kriterien.

Diese kleine Kaufberatung soll dabei helfen, die richtige Maschine zu finden und orientiert sich dabei an den wesentlichen Komponenten von CNC-Bearbeitungszentren. Eine Bewertung aller Aspekte bis ins letzte Detail oder wirtschaftliche Kalkulationen können jedoch hier nicht geleistet werden.

Die Rolle der Bauform einer CNC-Fräse

Aufgrund veränderter Sicherheitsbestimmungen spielt die Bauform heute eine weniger wichtige Rolle als noch vor zehn Jahren. Trotzdem sollte sie Beachtung beim Kauf einer Maschine finden, da es durchaus ein wichtiges Merkmal ist und mancher Hersteller besonders bei günstigen Maschinen gern den Eindruck von höherer Qualität erwecken will.

Vorn offene Auslegermaschinen sind seit 2013 komplett vom Markt verschwunden, da dies aus Sicherheitsgründen nicht mehr zulässig sind. Häufiger findet man heute im preisgünstigen Bereich Maschinen, bei denen eine Art Portal verfährt. Dieses sollte man jedoch nicht mit den hochwertigen »echten« Gantrymaschinen verwechseln, auch wenn oft ein solcher Eindruck erweckt werden soll. Diese einfachen Maschinen basieren meist auf einem leicht dimensionierten Ausleger, der auf einer Seite angetrieben und auf der anderen Seite nur abgestützt ist.

Gantrymaschinen dagegen sind symmetrisch aufgebaut und haben beidseitig angetriebene Fahrportale. Diese Konstruktionen sind sehr steif und neigen nur geringfügig zu Vibrationen. Das wichtigste Erkennungsmerkmal: die Motoren auf beiden Seiten.

Die hochwertigsten, aber auch teuersten Maschinen mit dem höchsten Platzbedarf sind Standportale. Diese Maschinen findet man eher in Industriebetrieben und Mehrschichtproduktion.

Neben diesen »klassischen« Bauformen entstanden in den letzten 15 Jahren Sonderformen. Die wohl wichtigste ist die, bei der das Werkstück mit einer Spannzange geklemmt und durch die Maschine bewegt wird. Am häufigsten ist dabei die vertikale Ausführung, es gibt jedoch auch Maschinen, bei denen sich das Werkstück horizontal bewegt.

Die sehr kleine Stellfläche dieser CNCs sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass vor und in der Regel auch hinter der Maschine Platz für das Werkstück gelassen werden muss. Auch gibt es bei den Bearbeitungsmöglichkeiten einige Einschränkungen aufgrund der Spannzange und des bewegten Werkstücks. Für die Fertigung von rechteckigen Korpusmöbeln mit vorrangiger Bohrbearbeitung ist diese Bauart von Maschinen eine wirklich bedenkenswerte Alternative.

Der Maschinentisch

Maschinen mit bewegtem Werkstück und Spannzange haben keinen Maschinentisch, auf dem das Werkstück aufgespannt ist. Alle anderen Bauformen von Maschinen müssen auf die eine oder andere Art das Werkstück spannen. Neben einer Vielzahl von Sonderlösungen gibt es heute vor allem zwei Arten von Tischen: Den geschlossenen Matrix- oder Rastertisch und den Konsolen- oder Traversentisch mit einzelnen Vakuumsaugern.

Konsolentische sind erste Wahl von Innenausbauern und Herstellern von Korpusmöbeln, welche ihre Werkstücke vorher mit der Plattensäge zuschneiden sowie von den meisten Treppenbauern. Konsolentische existieren in mehreren verschiedenen Ausführungen. Allen ist gemeinsam, dass der Maschinentisch offen ist. Die Werkstücke werden durch einzelne Vakuumsauger gespannt. Diese sind verschiebbar auf Konsolen oder Traversen angeordnet, welche sich im Maschinenbett verschieben lassen.

Rastertische (auch Matrixtische genannt) werden vorrangig von Modellbauern, Formenbauern, Herstellern von Möbelfronten, von Formteilen sowie von allen Branchen eingesetzt, welche sich für die Nestingtechnologie entschieden haben.

Rastertische basieren auf geschlossenen Platten. In diese ist ein rechteckiges Raster eingearbeitet. In regelmäßigen Abständen besitzt der Tisch Öffnungen, durch welche das Vakuum zum Spannen der Werkstücke gesaugt werden kann. Mittels Moosgummischnüren kann nun um diese Öffnungen eine beliebige Form abgedichtet werden. Legt man ein Werkstück auf, dichtet die Kontur der Moosgummischnüre das Vakuum ab und das Werkstück wird angesaugt.

Manche Rastertische aus Aluminium sind zusätzlich mit T-Nuten versehen, welche dem mechanischen Fixieren, z. B. von Spannschablonen, dienen.

Ein wichtiger Grund für den Kauf einer Maschine mit Rastertisch ist, besonders für Möbel- und Innenausbauer oder Polstermöbelhersteller die Nestingtechnologie.

Exkurs: Was ist mit Nesting?

Da der Einsatz von Nesting ebenfalls gern Thema von umfangreichen Arbeiten ist, kann hier nur kurz darauf eingegangen werden. Beim Nesting werden komplette Plattenformate auf ein CNC-Bearbeitungszentrum aufgelegt, aus diesen die fertigen Werkstückkonturen herausgefräst sowie in der Fläche bearbeitet. Die Plattensäge entfällt komplett. Eine spezielle Softwarelösung berechnet die optimale Aufteilung der Werkstücke mit möglichst geringem Verschnitt.

Als grobe Richtline lässt sich sagen: Werden rechteckige Korpusmöbel gefertigt, welche sich auf wenige Tiefenmaße aufteilen lassen, wird man mit einer Plattenaufteilsäge wesentlich effizienter arbeiten können. Hat man jedoch viele Formteile und/oder viele sowohl in Breite als auch Länge unterschiedliche Werkstücke, dürfte Nesting eine sehr interessante Alternative zum klassischen Zuschnitt sein.

Die Wahl des Saugersystems

Hat man sich für eine Maschine mit Konsolentisch entschieden, hat man immer noch die Qual der Wahl, denn es gibt unterschiedliche Saugersysteme.

Das heute von den meisten Maschinenherstellern eingesetzte System wurde von der Firma Schmalz entwickelt. Dabei wird das Vakuum durch die Konsolen geleitet. Diese besitzen Magnetventile, welche öffnen, sobald ein Sauger darüber platziert wird. Ein großer Vorteil besteht darin, dass sich ohne weitere Rüstvorgänge beliebig viele Sauger auf die Konsole setzen lassen. Ein Nachteil liegt in den vergleichsweise geringen horizontalen Haltekräften.

Für die Massivholzbearbeitung werden daher je nach Maschinenhersteller unterschiedliche mechanische Spannvorrichtungen angeboten. Zu beachten ist, dass diese häufig pneumatisch betätigt werden und die Maschine daher über separate Pneumatikanschlüsse verfügen sollte.

Bei den Herstellern Biesse und SCM sowie bei vielen Maschinen für den Treppenbau wird nicht das Schmalz-System eingesetzt, sondern Lösungen, welche den Sauger mechanisch an der Konsole fixieren. Das Vakuum wird hier nur für die Werkstückspannung verwendet. Der Vorteil liegt in höheren horizontalen Haltekräften, dafür sind manuelle Rüstvorgänge nicht ganz so einfach und flexibel durchzuführen wie beim Schmalz-System.

Anzeigehilfen für das Rüsten

Standardmäßig sind heute praktisch alle Maschinen mit einer Software ausgestattet, welche die optimalen Saugerpositionen berechnet und anzeigt.

Bei Maschinen ohne Rüsthilfe muss der Bediener die Positionen an der Steuerung ablesen und anhand von Skalen einstellen. Dies ist bei einfachen rechteckigen Werkstücken schnell und problemlos zu bewerkstelligen, besonders wenn der Bediener schon einige Erfahrung hat. Sobald die Werkstücke jedoch komplizierter werden, gerundete Formen oder Ausschnitte haben, ist es sehr hilfreich, nicht jede Position an der Steuerung ablesen zu müssen, sondern diese beim Positionieren am Tisch parat zu haben.

Schon länger auf dem Markt sind Fadenkreuzlaser (»Punktlaser«). Diese sind meist am Aggregateträger befestigt und fahren über ein Programm hintereinander die Positionen der einzelnen Sauger an. Nach jeder Positionierung quittiert der Bediener und anschließend fährt die Maschine zur nächsten Saugerposition.

Ein weiteres, heute etwas seltener eingesetztes System ist eine LED-Anzeige an den Konsolengriffen. Hier kann man sich die Positionen von Konsole und Blocksauger direkt an der zugehörigen Konsole anzeigen lassen und muss somit nichts mehr an der Steuerung ablesen. Nachteilig ist, dass i. d. R. Immer nur eine Position angezeigt wird, der Bediener also nach dem Platzieren meist einen Knopf für die nächste Position drücken muss und dass nach wie vor jeder einzelne Sauger einzeln positioniert wird.

Eine weitere optische Rüsthilfe sind LED-Leuchtbänder, welche an den Soll-Positionen von Konsolen und Saugern aufleuchten. Dies hat den großen Vorteil, dass alle Positionen gleichzeitig angezeigt werden und ein erfahrener Bediener so in kürzester Zeit die Maschine rüsten kann.

Automatisch rüstende Tische

Während vor 15 bis 20 Jahren Automatiktische ein sehr teures und oft nicht besonders zuverlässiges Extra waren, bieten mittlerweile fast alle Hersteller auch günstige Maschinen mit automatisch rüstendem Tisch an.

Insbesondere bei ständig wechselnden Werkstückformen und -abmessungen sind diese Tischvarianten äußerst effizient. Trotzdem rüstet ein gut eingearbeiteter Bediener die Maschine für einfache rechteckige Werkstücke immer noch schneller als jeder Automatiktisch. Es gibt aber auch automatisch rüstende Tische, welche sich auch ohne Einschränkungen manuell einrichten lassen. Meist sind diese Systeme aber langsamer im Automatikbetrieb.

Sicherheit und Flexibilität

Auch bei den Sicherheitssystemen gibt es verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Die einst populären Systeme Lichtschranke und Trittmatte findet man heute kaum noch.

Weit verbreitet ist der Einsatz von Bumpern, also weichen Kissen am bewegten Ausleger/Portal, welche sofort ein Not-Aus auslösen, wenn die Maschine auf ein Hindernis trifft. Die Vorteile liegen auf der Hand: Es wird kein Platz für zusätzliche Sicherheitseinrichtungen benötigt und der Zugang zur Maschine ist relativ frei. Bei einigen modernen Maschinen wurden alle zusätzlichen Komponenten wie Schaltschrank und Vakuumpumpen in das Maschinenbett verlegt. Durch die Absicherung über Bumper ist dann eine allseitige Zugänglichkeit möglich.

Jedoch hat eine Absicherung nur mit Bumpern im Bereich der Europäischen Union auch einen deutlichen Nachteil: die gesetzlichen Bestimmungen schreiben eine relativ niedrige maximale Verfahrgeschwindigkeit vor.

Deshalb sind heute die meisten Maschinen mit einer Kombination aus mehreren Sicherheitssystemen ausgestattet. Das Grundprinzip ist allen diesen Systemen gleich: Es gibt einen äußeren Sicherheitsbereich und Bumper direkt am Maschinenkörper. Sind alle Sicherheitssysteme aktiv, arbeitet die Maschine mit maximaler Geschwindigkeit. Wird der äußere Bereich betreten, reduziert die Maschine die Vorschubgeschwindigkeit auf das gesetzlich geforderte Maß. Erst wenn die Bumper berührt werden, wird ein Not-Aus ausgelöst.

Norbert Zeller ist Senior Product Manager CNC-Stationärbearbeitung bei der Höchsmann GmbH in Klipphausen. Er hat im Laufe seines Berufslebens Erfahrungen mit Maschinen aller relevanten Hersteller gesammelt.