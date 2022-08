Tischler-Schreiner-Campus jetzt online

Pünktlich zum Start in das neue Ausbildungsjahr haben die Landesfachverbände des Tischler- und Schreinerhandwerks eine digitale Lernplattform an den Start gebracht. Der Tischler-Schreiner-Campus bietet Auszubildenden vier Module, die sie über die komplette Lehrzeit begleiten und mit denen sie sich beispielsweise auf ihre Maschinenkurse und Prüfungen vorbereiten können.

Die Lernplattform umfasst den Tischler-Schreiner-Test zur Prüfungsvorbereitung, Lerninhalte der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) zur Vor- und Nachbereitung der Maschinenkurse TSM 1 bis 3, ein digitales Berichtsheft sowie einen Werkzeugkasten mit Arbeitsblättern, Übungsstücken, Lernvideos und Infos zur Zwischen- und Gesellenprüfung.

»Durch die Zusammenarbeit mit den anderen Landesfachverbänden steht der Tischler-Schreiner-Campus allen Auszubildenden bundesweit – mit teilweise landesspezifischen Inhalten – zur Verfügung«, erklärt Michael Bücking, der als Geschäftsführer des Fachverbandes Tischler NRW die Entwicklung des Tischler-Schreiner-Campus maßgeblich vorangetrieben hat.

Tischler-Schreiner-Test in digitaler Form

Für die neue Lernplattform wurde der Tischler-Schreiner-Test, den es bisher als Buch in Kombination mit einer App gab, überarbeitet, erweitert und in eine komplett digitale Form übersetzt. Die aktuelle Version bietet zusätzlich zu neuen Inhalten auch neue Funktionen. Enthalten sind rund 1.200 Übungsaufgaben – von Multiple-Choice-Fragen bis hin zu Mathematik-, Freitext- und Zeichenaufgaben. In einer kostenlosen Test-Version können Auszubildende einige dieser Fragen ausprobieren. Die Vollversion des Tischler-Schreiner-Tests kostet einmalig 29,50 Euro für die Dauer der gesamten Ausbildung.

Der Tischler-Schreiner-Campus unterstützt die Auszubildenden außerdem bei der Vor- und Nachbereitung der Tischler-Schreiner-Maschinenlehrgänge (TSM 1 bis 3) in den überbetrieblichen Lehrwerkstätten. Auf der Lernplattform stehen die von der BGHM entwickelten Module zu den TSM-Kursen kostenfrei allen TSM-Lehrgangsträgern, den Mitgliedsbetrieben der BGHM sowie allen TSM-Teilnehmerinnen und -teilnehmern zur Verfügung.

Digitales Berichtsheft für Auszubildende

Im digitalen Werkzeugkasten befinden sich unter anderem Lernvideos, Arbeitsblätter, Übungsstücke sowie Infos zur Zwischen- und Gesellenprüfung. Als viertes und letztes Modul bietet der Tischler-Schreiner-Campus ein bundeseinheitliches, an die Besonderheiten des Gewerks angepasstes, digitales Berichtsheft. Diese Branchenlösung wurde vom Fachverband Tischler NRW in Kooperation mit dem Bundesverband Tischler Schreiner Deutschland, weiteren Landesfachverbänden sowie mit einem leistungsfähigen Anbieter von digitalen Berichtsheftplattformen entwickelt.