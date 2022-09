Zweites Tech-Together in OWL

Vom 18. bis zum 20. Oktober findet in der Region Ostwestfalen-Lippe (OWL) das zweite Tech-Together statt. Die Region OWL bietet geballte Maschinen-, Anlagen- und Zuliefererkompetenz im Bereich der Holzbearbeitung. Namhafte Anbieter, die den gesamten Bearbeitungsprozess abdecken, stellen sich in diesen Tagen wieder dem Interesse der weltweiten Kundschaft. Die Kunden sind dazu eingeladen, die jeweiligen Showrooms der teilnehmenden Unternehmen zu bereisen und sich ein persönliches Bild von den Innovationen und technologischen Weiterentwicklungen zu machen.

»Wir finden es einfach klasse, dass die Unternehmen aus OWL in Eigenregie eine so tolle Initiative auf die Beine gestellt haben, und dass die Hausmessen so erfolgreich waren, dass das Format wiederholt wird«, sagt Almut Rademacher vom Verein OWL Maschinenbau. Hintergrund war 2021 der Corona bedingte Wegfall von wichtigen Messe-Events, die dem persönlichen Austausch gedient haben. Dadurch, dass die teilnehmenden Unternehmen zeitgleich Ihre Pforten öffnen, würde interessierten Kunden ein Anreiz geboten, die Region OWL zu bereisen und dabei mit möglichst vielen Unternehmen in Kontakt zu treten. Genau diese Idee sei bei den Besuchern sehr gut angekommen, so Rademacher weiter.

Das Eventformat sieht eine Kombination aus Hausmesse und virtuellen Contents vor, die inhaltliche Ausgestaltung erfolgt individuell und liegt in der Verantwortung der einzelnen Teilnehmer. Mehr Details und die Möglichkeit zur Anmeldung bietet die Eventseite: www.tech-together.de