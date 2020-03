An den beiden Unternehmenssitzen von Remmers in Lönigen und Solarlux in Melle fand Ende Februar erstmalig ein »Fensterforum« statt. Zu Gast waren rund 120 Vertreter von namhaften Industrieunternehmen der Fensterbaubranche. Der Zuspruch der Teilnehmer ermutigte beide kooperierenden Unternehmen, ähnliche Formate auch in Zukunft anzubieten.

Zum Auftakt der zweitägigen Veranstaltung begrüßte Remmers-Vorstandsvorsitzender Dirk Sieverding zusammen mit Vertriebsleiter Industrie Martin Stöger die Gäste im Löninger Forum Hasetal. Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung diskutierten verschieden Experten über das Thema Nachhaltigkeit im Fensterbau. Auch die Herausforderungen der Digitalisierung für die Fensterbaubranche wurden erörtert.

Anschließend begaben sich die Gäste in vier Gruppen zum Unternehmenssitz von Remmers, um das in jüngster Zeit modernisierte und erweiterte Werk zu besichtigen. Im Remmers-Kompetenzzentrum und an weiteren Orten auf dem Betriebsgelände des mittelständischen Unternehmens erlebten sie verschiedene Live-Vorführungen zu aktuellen Themen der Branche. Die Automatisierung im Fensterbau und das Andichten bodentiefer Fenster standen auf dem Programm, bevor es am Ende des Tages Richtung Melle ging.

Dort erwartete die Teilnehmer am zweiten Tag auf dem Solarlux-Campus der Logistikexperte Dr. Jens Mehmann von der Jade-Hochschule Wilhelmshaven. In seinem Vortrag führte er anschaulich in die Prinzipien der effizienten Unternehmensführung ein und erläuterte deren Vorteile. Von der Umsetzung dieses unternehmerischen Ansatzes konnten sich die Teilnehmer dann live vor Ort ein Bild machen.

5. März 2020