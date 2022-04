Zwei Red Dots für Blum

Die Produkte »Aventos HKi« und »Revego« von Blum erhalten den Red Dot Award 2022. Das Pocketsystem Revego, eine Lösung zum Öffnen und Verschließen von ganzen Möbelzeilen, bekommt damit nach dem Gewinn des German Design Awards eine weitere Auszeichnung. Diesmal überzeugte es die Jury mit komplett integrierter Technik und hoher Designqualität.

Mit der Auszeichnung »Red Dot Best of the Best« wurde der Klappenbeschlag Aventos HKi prämiert. Nur das beste Produkt der jeweiligen Kategorie erhält diesen Preis. Der Beschlag verschwindet dank seiner schmalen Bauweise in der Korpus-Seitenwand und verschmilzt so mit dem Möbel.

Die internationale, 48-köpfige Jury des Qualitätssiegels Red Dot überprüft, wie gut die Produkte ihren Zweck erfüllen, ob sie einfach und selbsterklärend verwendbar, nachhaltig oder langlebig sind. Und sie bewertet auch, ob sie in Hinblick auf die Ästhetik überzeugen.