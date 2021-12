Möbeldämpfungssysteme: Zimmer Group investiert weltweit

Der Hersteller von Automatisierungs-, Maschinen- und Möbeldämpfungskomponenten Zimmer stellt die Weichen in Richtung Expansion. Als Grund nennt das Unternehmen aus Rheinau die weltweit steigende Nachfrage in nahezu allen Produktbereichen.

»In Deutschland, unserem Produktionsstandort, planen wir derzeit unsere Kapazitäten um weitere rund 5.000 qm zu erweitern, damit wir die stetig steigende Nachfrage vor allem aus Asien, aber auch aus Amerika und Teilen Europas bedienen können«, so Günther Zimmer, Inhaber und Geschäftsführer.

Weitere Investitionen plant das Unternehmen in China, Indien und in Amerika. »China hat sich für uns in den letzten Jahren zu unserem Wachstumsmarkt Nummer 1 entwickelt und wir platzen dementsprechend in unserem Office in Shanghai sprichwörtlich aus allen Nähten.«, erklärt Achim Gauß, Geschäftsführer Technik und Vertrieb. Deshalb ist auch in China nun ein Neubau in Planung, der allerdings nicht in der Metropole Shanghai, sondern 250 km entfernt, in Jintan (Provinz Jiangsu), entstehen soll.

Für die Vertriebsniederlassung in Indien will Gauß im kommenden Jahr eine Planung zur Erweiterung vorlegen. Um die Marktchancen in Amerika noch besser zu nutzen, hatte die Zimmer Group bereits im August diesen Jahres eine eigene Vertriebsniederlassung in Querétaro, Mexiko, gegründet und plant dies in absehbarer Zeit auch in Kanada.

In den USA ist die Gruppe schon länger im Besitz eines eigenen Firmengebäudes und erweitert dort vornehmlich den Personalbestand in Vertrieb und Service.

