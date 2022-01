Zahner wird Geschäftsführer von Berner und BTI

Ab dem 1. Januar übernimmt Dr. Wolfgang Zahner die Geschäftsführung der Unternehmen Albert Berner Deutschland und BTI. Er folgt auf Joachim Kürten, der seit Juli als Regional Senior Vice President die Region Zentral/Nord führt. Zahner berichtet direkt an Kürten.

Als Geschäftsführer an den Standorten am Garnberg und in Ingelfingen wird der promovierte Diplom-Kaufmann Zahner die unternehmerische, operative, umsatz- und ergebnisverantwortliche Steuerung der beiden Unternehmen verantworten und erfolgreich weiterentwickeln.

Zahner kommt direkt von der Hilti Deutschland AG, wo er mehr als 13 Jahre verschiedene Führungsaufgaben in den Bereichen Produktmanagement, Marketing und Vertrieb bekleidete. Zuletzt war Zahner als Head of Marketing bei Hilti Deutschland Süd für rund 800 Mitarbeiter im Vertrieb und Marketing verantwortlich.

