World of Windows live

Rehau präsentiert mit »World of Windows« (WOW) ein spektakuläres hybrides Eventkonzept. In einer 600 m2 großen Erlebniswelt am Standort Erlangen sind die Lösungen des Systemanbieters live zu erleben, ergänzt um digitale Formate. Eines der Highlights: die Präsentation der Weiterentwicklung von Geneo Rau-Fipro-X. Die WOW startet im Frühjahr.