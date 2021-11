Branchentag Holz in Köln: Woody Award für Akustikpaneel von Meisterwerke

Die Meisterwerke wurden auf dem Branchentag Holz in Köln, dem Branchentreff des Gesamtverbandes Deutscher Holzhandel e. V. (GD Holz), mit dem Woody Award in Gold ausgezeichnet. In der Kategorie »Innovatives Produkt« konnte das Unternehmen aus Rüthen-Meiste mit seinem Akustikpaneel »MeisterPaneele. style SP 800« die Jury überzeugen.

Das Akustikpaneel absorbiert 35 Prozent des Raumschalls (Absorberklasse D) und sorgt damit für eine angenehme Atmosphäre besonders in modernen Wohnumgebungen, in denen Vorhänge und andere Textilien nur sparsam eingesetzt werden. Die Farbpalette besteht aus fünf modernen Farben mit dazu passenden Filzleisten. Zur Herstellung setzen die Meisterwerke zu großen Teilen Recyclingmaterial ein. Nach Ende der Nutzung lassen sich die Paneele selbst wiederum recyceln.

Die Jury lobte die Entwicklung dieser Paneele, weil sie »zeitloses Design und Funktionalität ideal kombinieren.«

