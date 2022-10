„Wir wollen eine führende Rolle im Markt spielen“

Fensterhersteller Finstral will zur führenden Premiummarke für Fenster, Türen und Wintergärten in Europa werden. Dies bekräftigte Verwaltungsratspräsident Joachim Oberrauch anlässlich einer Presseveranstaltung Ende September. Mit einem für 2022 erwarteten Umsatz von 265 Mio. Euro und über 1600 Mitarbeitenden ist der Südtiroler Bauelementespezialist einer der großen Player im Markt. Im zurückliegenden Jahr investierte das Unternehmen rund 30 Mio. Euro in seine Fertigungsanlagen. Finstral verfügt über insgesamt 14 Standorte in verschiedenen Ländern Europas. Die Fertigungstiefe ist hoch, so gibt es alleine drei Extrusionswerke für Kunststoffprofile und eine eigene Isolierglasherstellung.

Mit Premiumlösungen wie dem neu konzipierten „Inlay-Fenster“ will Finstral im oberen Marktsegment weiter expandieren. Ein wichtiges Anliegen ist dem Unternehmen auch die Prozessoptimierung am Bau, so ist die Montagezarge bei Finstral schon seit langem Standard.

Einen ausführlichen Beitrag über Ziele und Strategien des Unternehmens sowie zu den aktuellen Produktneuheiten lesen Sie in Kürze der gedruckten Ausgabe von dds im Special Windoor. -HJG