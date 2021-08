Die ehemalige Westag und Getalit AG firmiert künftig unter dem Namen Westag AG umbenannt. Nach Zustimmung der Hauptversammlung am 20. Mai 2021, erfolgte nun Anfang August die Eintragung ins Handelsregister. Die Gesellschaft löst damit die übergeordnete Unternehmensmarke von einer seiner Produktmarken. Die Eingängigkeit des Unternehmensnamens solle so erhöht und gleichzeitig ein Signal des Aufbruchs mit einem klar positionierten Markenportfolio an die Mitarbeiter, Kunden und Partner gesendet werden, teilt das Unternehmen mit.

Zeitgleich hat das Unternehmen einen Relaunch der Marke »Getalit« vorgenommen, die dadurch ein geschärftes Profil erhalte und für die Zielgruppen erlebbar werde. Eine Ausstellung in der Alten Fügerei F10 in Rheda-Wiedenbrück begleitet den Relaunch. Sie gibt designorientierten Fachbesuchern aus der Branche einen Einblick in die neu gestaltete Marke und die Vielfalt der Materialitäten.

Mehr Branchennews…