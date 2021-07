Praxistag »Kreativer Möbel- und Innenausbau«: Werkstofftrends kompakt

Rund 220 Teilnehmer haben am 18. Mai 2021 den Digitalen Praxistag »Kreativer Möbel- und Innenausbau«, den die Fachmagazine dds und BM gemeinsam veranstalten, im Livestream verfolgt. Mit welchen Werkstoffen, Oberflächen, Beschlägen und Zulieferkomponenten Tischler und Schreiner am Markt punkten können, stand im Mittelpunkt des kurzweiligen Webinars. Hierzu stellte Prof. Dr. Sascha Peters in seinem Impulsvortrag mit dem Titel »Materials4future« nachhaltige und innovative Werkstoffe vor, die das Materialspektrum im Möbel- und Innenausbau erweitern. Hersteller wie Imi Surface Design, Hettich, Hesse, Oli Lacke, Ostermann und Adler zeigten anschließend, welche Produkte sie für die Werkstofftrends von morgen in petto haben. Im zweiten Impulsvortrag am Nachmittag beleuchtete Trendexpertin Katrin de Louw , wie die Coronakrise sich auf die Einrichtungswünsche der Kunden auswirkt. Mit welchen Softwaretools sich diese Einrichtungswünsche in Entwurf und Präsentation umsetzen und sich die daran anschließenden Prozesse im Betrieb effizient gestalten lassen, stand ebenso im Fokus der Veranstaltung: Palette CAD, Imos, Moldtech, Pytha Lab und CAD+T stellten hier ihre digitalen Lösungen vor. Bei den interaktiven Gesprächsrunden blieb dabei genügend Zeit, Fragen zu beantworten und sich auszutauschen. Durchweg positiv fiel dann auch das Fazit der Teilnehmenden aus. Sie haben den Digitalen Praxistag verpasst? Dann merken Sie sich einfach schon mal den nächsten vor: Am 14. und 15. September findet der digitale Praxistag von dds und BM zum Thema »Digitalisierung« statt – anmelden lohnt sich!

