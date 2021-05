IMA Schelling lud unter dem Motto »Welcome to the NeighbourWOOD« vom 3. bis 7. Mai 2021 zum hybriden Open House nach Lübbecke. Zwar wurde aus dem geplanten hybriden Event aufgrund hoher Inzidenzzahlen eine reine Online-Veranstaltung. Doch das war für die mehr als 250 Kunden aus aller Welt kein Problem: Sie nutzten die fünf Tage, um sich bei Vorträgen, virtuellen Firmenrundgängen, Expertenrunden und in persönlichen Gesprächen eingehend über die Produktneuheiten zu informieren. Vor allem aus den europäischen Kernmärkten, aber auch zahlreiche Kunden aus Asien und Amerika schalteten sich trotz Zeitunterschied zu.

Software, Zuschnitt, Kantenhandling und Bohrmaschine für Losgröße 1

Zu den Highlights der Veranstaltung, zählten die Vorstellung der zukünftigen Softwarelandschaft »Aimi«, das Maschinenkonzept »hl 1« für den Hochleistungszuschnitt sowie das vollautomatische Kantenhandling und die Präsentation der neuen Bohrmaschine »Imagic L1« für die Losgröße-1-Fertigung. Expertenrunden zum künftigen Automatisierungsgrad der Möbelproduktion und Gastbeiträge von Kooperationspartnern rundeten das Angebot ab. Dabei waren die Live-Sessions rund um die technischen Neuheiten eindeutig am beliebtesten bei den Teilnehmenden.

Highlights in der Mediathek

Wer das Event verpasst hat oder sich einzelne Themen noch einmal zu Gemüte führen möchte, kann sich freuen: Alle Highlights sind über die Mediathek von IMA Schelling unter https://experience.imaschelling.com/neighbourwood/ abrufbar.