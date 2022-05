Weber baut Schleifmaschine für Hauswände

Die Hans Weber Maschinenfabrik GmbH hat für die Mayr-Melnhof-Gruppe eine der größten Holz-Schleifmaschinen auf dem Markt konstruiert. Mit der Sondermaschine sollen Häuserelemente mit einer Arbeitsbreite von 3,7 Metern oberflächentechnisch bearbeitet werden. »Wir überlegen uns immer wieder aufs Neue, was unsere Kunden benötigen und passen unser Sortiment dement-sprechend stetig an, um auch weiterhin innovative Lösungen für die Bearbeitung von Oberflächen aus den Werkstoffen Metall und Holz bieten zu können«, so Patrick Chedjou, Vertriebsleiter für Schleifmaschinen bei Weber.

Gemeinsam mit Mayr-Melnhof, einem der marktführenden Produktionsunternehmen im Bereich Brettschichtholz und Brettsperrholz in Europa, baut der Maschinenbauer aus dem oberfränkischen Kronach aktuell die besondere Maschine der Baureihe LDK. Die Anlage basiert auf bewährter Schleifmaschinen-Technologie und verfügt über eine Kontaktwalze zum Kalibrieren der Holzplatten. Gearbeitet wird im Kreuzschliff, der im ersten Schritt quer zur Vorschubrichtung und anschließend in Längsrichtung erfolgt. So entsteht eine faserfreie Oberfläche für Holzwände im Sichtbereich.