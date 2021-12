Wachstum verlangsamt

Der Fenstermarkt in Deutschland wird 2021 voraussichtlich um 2,3 % zulegen (Vorjahr: +4,2 % ). So die aktuellen Marktzahlen der Heinze GmbH, die bei der Fachtagung Statistik der Fensterverbände am 19. Oktober in Frankfurt vorgestellt wurden. Da 2021 ein Überhang an Baugenehmigungen für Neubauten vorhanden war, wird dieser Bereich um 5,2 % wachsen, während der Bereich Sanierung nur um 2,0 % auf 7,4 Mio. Fenstereinheiten zunimmt.

Die Studie ist für VFF-Mitglieder kostenfrei unter www.window.de herunterladbar.