Hybride Sonderedition: IMM Cologne 2021 vor Ort und digital

Die IMM Cologne findet vom 20. bis 23. Januar Pandemie-bedingt in veränderter Form als Hybridmesse vor Ort und virtuell über die Plattform »IMM@home« statt: Die Veranstaltungsdauer wurde auf Mittwoch bis Samstag von bisher sieben Tage auf vier verkürzt. Die LivingKitchen wird 2021 ausgesetzt. Das Thema Küche wird in die Sonderedition der Kölner Möbelmesse integriert.

Sonderedition: Offene Stände, neue Events

Mit der Sonderedition reagiert die Koelnmesse auf die aktuelle Krise: »In den nächsten Tagen werden wir sehen, wie positiv unser Konzept der Sonderedition im gesamten Markt ankommt. Ich freue mich darauf, wenn wir am 20. Januar 2021 die Türen wieder öffnen«, so der Blick von Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter der Koelnmesse, in die nächsten Wochen. Neue Eventformate und offene Standkozepte auf kleinerer Fläche sollen die unterschiedlichsten Sortimente des Interior Designs und des Themas Küche zusammen bringen. »Mit einem umfangreichen Hygiene- und Schutzpaket können sich Aussteller wie Besucher auf dem Messegelände sicher bewegen und sich auf das Geschäft konzentrieren«, erklärt Matthias Pollmann. »Kleinere Flächen und offene Standgestaltung heißt auch weniger Standpersonal und niedrigere Kosten«, ergänzt Claire Steinbrück, Director der IMM Cologne, die Vorteile für Aussteller.

Virtuelle Ergänzung

Auf der Digital-Plattform »IMM@home«können sich Besucher, die aufgrund der Corona-Pandemie aktuell nicht nach Köln reisen können, mit der Branche virtuell austauschen, mit relevanten Kontakten vernetzen und direkte Gespräche in Echtzeit führen. Aussteller können zudem ihre Produkte virtuell in eigenen Online-Sessions präsentieren. Durch diesen hybriden Ansatz erhält die Sonderedition der imm cologne vielfältige zusätzliche Möglichkeiten der Interaktion.