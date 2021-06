Tenado, Softwarespezialist für CAD-Branchenlösungen aus Bochum, bietet nun »Hybridschulungen« an: Onlineteilnehmende werden zu Präsenzschulungen einfach dazugeschaltet und können so auch vom Homeoffice oder Büro aus aktiv und live per Videochat teilnehmen – ohne lange Anfahrtswege und Übernachtungskosten. Dabei ist die reibungslose Kommunikation mit dem Trainer und den anderen Teilnehmenden im Schulungsraum gewährleistet.

Weitere Infos unter tenado.de