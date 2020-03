Die Vivonio-Gruppe reagiert auf die aktuellen Herausforderungen in der Corona-Krise und passt die Produktionsaktivitäten ihrer Unternehmen den derzeitigen Anforderungen an. Bei zwei Unternehmen innerhalb der Gruppe wird es Stand heute folgende Anpassungen in der Produktion geben: Bei Staud, dem Spezialisten für Schlafmöbel, und bei Maja Wittichenau, der Fertigungsstätte für Leichtbaumöbel, ist seit Montag, 23. März, die Produktion ausgesetzt. Maja Wittichenau wird weiterhin Waren aus dem Fertiglager an den Großkunden Ikea liefern, damit der dort weiterlaufende Online-Handel bedient werden kann. Alle anderen Werke produzieren bis auf Weiteres unter Berücksichtigung der verschärften Hygienestandards weiter und werden die laufenden Aufträge wie gewohnt fristgerecht umsetzen.

»Wir haben uns hauptsächlich aus einem Grund zu diesem Schritt entschieden«, sagt Elmar Duffner, Geschäftsführer und CEO von Vivonio. »Neben unserem Kunden Ikea, der am Dienstag alle deutschen Filialen geschlossen hat, haben auch weitere Handelspartner ihre Lager geschlossen und nehmen damit keine Ware mehr ab. Nach heutigem Stand wird die Aussetzung der Produktion bis mindestens Ostern (KW 15) aufrechterhalten.«

Vivonio und die einzelnen Unternehmen setzen während dieser besonderen Zeit auf aktive Kommunikation: Man werde direkt auf die Kunden zugehen und sie über Erreichbarkeiten und neue Entwicklungen auf dem Laufenden halten – und zwar so aktuell, wie es eben geht: »Wie alle Akteure in Politik und Wirtschaft beobachten wir sehr genau, wie sich die Situation entwickelt. Wir bewerten die Sachlage stetig neu und werden kurzfristig im Sinne der Kunden und Mitarbeiter die richtigen Entscheidungen treffen«, so Duffner weiter.

Sämtliche Unternehmen sind wie gewohnt erreichbar. Die Vertriebsmitarbeiter und die Geschäftsführung stehen den Kunden per Mail oder telefonisch zur Verfügung.