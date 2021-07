Übernahme: Vinylit und Veka bündeln Extrusions-Know How

Die Vinylit Fassaden GmbH gehört seit dem 1. Juli Bestandteil zur Laumann-Unternehmensgruppe, zu der auch der Hersteller von Kunststoffprofilen Veka gehört. Durch den Zusammenschluss stärkt Vinylit nach eigener Einschätzung seine Produktionskapazitäten und sein internationales Vertriebsnetzwerk.

Vinylit und Veka erhoffen sich vielfältige Schnittstellen bezogen auf ihr jeweiliges Kerngeschäft. »Veka ist für uns der richtige Partner, mit dem wir den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortsetzen wollen. Wir sind der festen Überzeugung, die starke Stellung in unseren Kernmärkten in den kommenden Jahren gemeinsam weiter ausbauen zu können«, so Reinhard Schröder, Geschäftsführer von Vinylit.

Das Unternehmen aus Kassel beschäftigt aktuell rund 60 Mitarbeiter und produziert Fassadenprofile aus recyceltem und recycelbarem Kunststoffgranulat.

Aus der Sicht von Andreas Hartleif, CEO bei Veka, handelt es sich bei dem Zusammenschluss um einen weiteren gezielten Schritt zum Ausbau der Unternehmensgruppe. Extrusions-Know How werde dabei mit nachhaltigen und wachstumsstarken Produkten kombiniert.

