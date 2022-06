Vier Konferenzen und haufenweise Innovationen

Die Veranstalter der Fachmesse Glasstec vom 20. bis 23. September in Düsseldorf haben mit dem Ticketverkauf begonnen. Neben dem Messeerlebnis live, das nach Wegfall von Zugangsbeschränkungen und Abstandsregeln wieder möglich ist, warten Wissenstransfer und ein branchenübergreifender Austausch auf internationalem Niveau auf die Besucher. Zudem lohnt ein Blick in das diesjährige Rahmenprogramm der Messe mit insgesamt vier Konferenzen. Zu den Highlights gehören die »glasstec conference«, der internationale Architekturkongress und die Innovationsschau »glass technology live«.

Die »glasstec conference« in Halle 11 bündelt das Branchen-Know-how aus Theorie und Praxis und steht im Kontext der globalen Trendthemen. Hier können sich die Besucher der Glasstec täglich in den Vorträgen zu Glasproduktion, Glasverarbeitung und -veredelung, Glasprodukten und -anwendungen über aktuelle Entwicklungen und Trends informieren. Zusätzliche Vortragsangebote auf der Conference-Fläche, unter anderem vom VDMA zum Thema Maschinenkommunikation und von EuroWindoor zu den Themen Energieeffizienz und Tageslichtnutzung und das »Glassinar« mit Impulsvorträgen zum Thema Glas in Architektur und Bauwesen erweitern das umfangreiche Konferenzangebot.

Zukünftige Glasanwendungen

Fester Bestandteil des Rahmenprogramms ist ebenfalls der internationale Architekturkongress, der erstmals in Kooperation mit der führenden Architekturzeitschrift in Deutschland »Detail« und der Architektenkammer NRW veranstaltet wird. Das Hochschulnetzwerk der vier technischen Universitäten Darmstadt, Delft, Dortmund und Dresden organisiert erneut die Innovationsschau »glass technology live«. Mock Ups und innovative Glaskonstruktionen aus Industrie und Wissenschaft bringen die Besucher regelmäßig zum Staunen. Alle Exponate der Innovationsschau thematisieren ebenfalls mindestens eines der globalen Trendthemen der glasstec 2022.

Parallel zur Glasstec findet in diesem Jahr findet zudem die Fachmesse DecarbXpo statt. Sie zeigt eine Vielfalt an Produkten und Beratungsangeboten für die Dekarbonisierung in Industrie und Gewerbe. Der Eintritt ist für Besucherinnen und Besucher der Glasstec im Ticket enthalten.