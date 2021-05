Gutmann Bausysteme hat seinen Außendienst für Aluminiumsysteme verstärkt: Für die Region Nordwest-Deutschland ist künftig Alex Solodki, Wirtschaftsingenieur, als Sales Account Manager zuständig. Jahn Baildon, ebenfalls Wirtschaftsingenieur, ist in dieser Funktion für die Gutmann-Kunden in der Region Südwest-Deutschland zuständig. In der Region Südost-Deutschland ist Marvin Liegsalz Ansprechpartner für Alu-Systeme.

Mehr Infos unter Gutmann Bausysteme