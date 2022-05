Verhaltene Stimmung trotz hoher Umsätze

Oberflächlich betrachtet geht es den deutschen Herstellern von Holzbearbeitungsmaschinen gut. Der Inlandsumsatz stieg 2021 erstmals über die Marke von 1 Milliarde Euro. Speziell die deutschen Kunden waren sehr investitionsfreudig. Die gesamte Produktion stieg um 17 Prozent auf 3,4 Mrd. Euro, die Exporte kletterten um acht Prozent nach oben und beliefen sich auf 2,8 Mrd. Euro. Mit 3,5 Mrd. Euro erwartet der Verband für das laufende Jahr ein Allzeithoch.

Dennoch war die Stimmung verhalten bei den 68 Mitgliedern der VDMA-Fachgruppe Holzbearbeitungsmaschinen, die sich am zweiten Wochenende im Mai turnusgemäß in Weimar trafen. Denn Umsatz ist nicht gleich Gewinn und angesichts rasant steigender Preise für Metalle – insbesondere Stahl und Aluminium – und bei Elektronikbauteilen wird es schwer werden, die gewünschten und erforderlichen Erträge sicherzustellen. Entsprechend verhalten ist die Geschäftserwartung der Unternehmen für die kommenden sechs Monate. Weiter mag ohnehin niemand einen Ausblick wagen.

Auf der Versammlung in Weimar wurden außerdem vier neue Vorstände in das oberste Gremium des Fachverbandes gewählt: Michael Baumann von Linck, Birgit Gros von Schiele Maschinenbau, Jürgen Philipps von Siempelkamp und Dr. Daniel Schmitt von Homag verstärken den Vorstand in den bevorstehenden, herausfordernden Zeiten. Diese werden bestimmt von den Themen Klimaerwärmung, Corona und Krieg. Da geraten Lieferschwierigkeiten, Fachkräftemangel und die anderen »alten Themen« schnell in den Hintergrund.