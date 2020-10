VBH startet für Fensterbauer, Monteure und Schreiner einen »besonderen Wettbewerb«: Sie alle alle sind aufgerufen, ihr »Besonderes Fenster« einzureichen. »Ich bin gespannt, was dabei aus der täglichen Arbeit unserer Kunden zu Tage kommt«, freut sich Thomas Erhardt, Marketingleiter von VBH, auf die Einsendungen. »Wir sind uns sicher, dass da einige tolle Überraschungen dabei sind. Das kann ein spezielles Fenster – besonders schön, besonders schwer, klein oder groß – genauso sein wie eine besondere Terrassentüre oder die besondere Aussicht auf Dubai bei der Fenstermontage in einem Hochhaus. Wir lassen uns einfach überraschen!« Weitere Vorgaben gibt es nicht, denn was etwas Besonderes ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Wie es geht?

Ganz einfach per Bild mit zwei, drei Sätzen Beschreibung dazu unter www.vbhsolutions.com. Der Einsendeschluss ist der 30. November 2020.

Danach kann jeder auf der Website bis zum 31.12.2020 abstimmen, welches Foto ihm am besten gefällt. Wer die meisten Stimmen erhält, bekommt am Ende einen von drei Preisen im Gesamtwert von über 11.000 Euro. Die Gewinner werden im Anschluss bekannt gegeben und per E-Mail informiert.

Das gibt es zu gewinnen

1. Preis: Fortbildung zum TÜV-zertifizierten Fachmonteur für Fenster und Türen für zwei Personen

In Kooperation mit dem TÜV Rheinland bietet VBH in Deutschland Monteuren die Möglichkeit, sich durch eine qualifizierte Fortbildung zum Fachmonteur und Fachbauleiter für Fenster und Türen weiterzubilden. Das Angebot umfasst in fünf Modulen alle Grundlagen und Anforderungen, die aufgrund steigender Energiestandards an eine fachgerechte Montage nach dem RAL-Leitfaden gestellt werden. Qualitäts-Betriebe können mit dem personenbezogenen TÜV-Zertifikat die hohe Qualifikation ihrer Monteure gegenüber Kunden belegen.

2. Preis: Ein Tag Beratung mit dem VBH Technikmobil vor Ort

Die Gewinner erhalten einen Tag technische Beratung und kompetente Unterstützung mit unserem VBH Technikmobil vor Ort geschenkt – auf der Baustelle zur Montageschulung, bei Hausmessen, Kunden- und Montagepartnerschulungen oder bei der Baustelleneinweisung. Die VBH Techniker beraten auch zu Werkzeugen, Hilfsmitteln und sonstigen Produkten für die Fenster- und Türenherstellung.

3. Preis: Ein Schulungs-Gutschein im Wert von 300 Euro

Einzulösen auf alle Schulungsangebote auf vbh-solutions.com. Das Angebot reicht von Seminaren zum Auftreten beim Kunden über das Basiswissen zur Elektrik für Fenster und Türen, die Befestigung und Absturzsicherung und zur richtigen Montage von Fenstern und Türen bis hin zum Baurecht.

Alle Informationen zur Teilnahme am Wettbewerb finden sich auf www.vbhsolutions.com

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.