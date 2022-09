Über 400 Gesellenstücke in 26 Jahren

Der Fachverband Tischler Brandenburg hat in diesem Jahr die 26. Ausstellung »Die Gute Form – Tischler gestalten ihr Gesellenstück« im Stern-Center in Potsdam eröffnet. Noch bis zum 17. September können Besucher dort die für den Landeswettbewerb nominierten Gesellenstücke in Augenschein nehmen. Die Präsentation der Gewinnerinnen und Gewinner steht zu diesem Anlass unter dem Motto »Mit Hand und Herz«.

Über 400 Gesellenstücke wurden in den letzten 26 Jahren der Öffentlichkeit gezeigt. Nicht nur in Potsdam, sondern auch in Wildau und Brandenburg fanden die Ausstellungen großen Anklang. In den letzten Jahren hat der Fachverband mit dem Stern-Center Potsdam einen zuverlässigen Partner gefunden. Hier hat sich die Ausstellung zu einem Publikumsmagneten etabliert. Über 15.000 Besucher schauten sich die Gesellenstücke der Absolventen in der Ausstellungswoche an. Dies ist also eine Vernissage der besonderen Art, denn ein Gesellenstück als Abschlussarbeit einer traditionellen Ausbildung können nur noch wenige Handwerksberufe vorweisen.

Ein weiteres Highlight der Ausstellung ist die Aktion »Tischler aktiv«. Hier zeigen Auszubildende erste Handgriffe aus der Tischlerlehre und fertigen einen Fußhocker.