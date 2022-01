Handwerkersoftware: Erweiterte Führung von Taifun, PinnCalc und MSoft

Die Unternehmensgruppe um die Software-Hersteller Taifun, MSoft und PinnCalc hat ehrgeizige Zukunftspläne im Handwerk und holt sich nun mit Bernd Sengpiehl, Gleb Christoffel und Michael Mahlberg drei bekannte Köpfe in ihr Führungsteam. Sengpiehl, der als Chief Technology Officer (CTO) dazu stößt, ist Diplom-Wirtschaftsinformatiker mit über 20 Jahren Erfahrung im Mittelstand. Er verfügt durch seine Zeit in Führungspositionen bei Igel Technology, einer Portfoliofirma der TA Associates, Lexware und der Haufe-Gruppe über umfassende Branchenkenntnisse. Gleb Christoffel, der als Chief Product Owner (CPO) einsteigt, ist Gründer und ehemaliger CEO der Handwerker-App Craftnote, sammelte zuvor als Bauleiter Erfahrungen aus erster Hand und erkannte dadurch die Notwendigkeit von besserer Kommunikation im Handwerk. Michael Mahlberg, zukünftig Head of Growth, war zuletzt als CMO von Craftnote tätig, zuvor wirkte er bereits bei anderen Launches von Apps und SaaS-Angeboten mit.

Hinter der Gruppe steht mit LEA Partners ein Investor mit der Vision, die führende Handwerkerplattform im deutschsprachigen Raum aufzubauen. Neben den Investitionen in bestehende Produkte wird auch parallel eine neue Cloud Plattform geschaffen.

»Ich freue mich sehr, gleich drei außerordentlich kompetente und hochmotivierte Führungskräfte in unserer Gruppe begrüßen zu dürfen. Wir alle teilen den gleichen Innovationsgeist und Kundenfokus, was eine ideale Basis für eine fruchtbare Zusammenarbeit bildet«, kommentiert Dominik Hartmann, CEO der Gruppe.

