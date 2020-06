Das 31. Tischlerinnentreffen findet vom 17. bis 20. September 2020 im JBF-Centrum Bückberg nahe Obernkirch in NIedersachsen statt. In zwangloser Atmosphäre geht es in Workshops z. B. um Bauphysik oder das richige Schärfen des Hohlbeitels. Natürlich kommt auch der Spaß und Austausch zwischen den Frauen nicht zu kurz. Aufgrund der Pandemie-Verordnungen werden dieses Jahr nur 70 Teilnehmerinnen zugelassen – also schnell anmelden unter www.tischlerinnen.de