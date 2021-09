Superfici: Supermatt-Webinar in sechs Sprachen

Am 9. September um 9 und 17 Uhr veranstaltet der Geschäftsbereich Superfici der SCM Group die »Superfici Live Experience«, eine persönliche Präsentation der neuesten Trends in Sachen Lackierung. Diese beginnt mit dem Schleifen und führt hin zu den eindrucksvollen Effekten, die mit den neuesten Technologien auf unterschiedlichsten Werkstoffen hergestellt werden können. Das einstündige Webinar kann in sechs Sprachen verfolgt werden: in Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch und Chinesisch.

Im Mittelpunkt des Webinars steht die Spritzmaschine Compact XL, die mit der Excimer-UV-Technologie Excimatt arbeitet. Diese Technologie steht für matte Oberflächen mit hoher Kratzfestigkeit.

Informationen zur Veranstaltung erhalten Interessierte per Mail an info@superfici.com.

Mehr Branchennews…