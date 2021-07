Stefan Walther stärkt Objektvertrieb bei MeisterWerke

Stefan Walther ist seit Mai in der neu geschaffenen Position als Objektberater Deutschland Nord für MeisterWerke tätig. Der 46-jährige Betriebswirt bringt umfangreiche Erfahrungen im Objektvertrieb von Bodenbelägen mit, u. a. beim Hersteller Amtico, und ist ausgewiesener Fachmann für Bodensysteme. Er berichtet in seiner Funktion an Dirk Steinmeier (Leiter Objektgeschäft). Dieser wird sich parallel auf die operativen Objektgeschäfte in Deutschland Süd konzentrieren.

