Stefan Spork ist zum Geschäftsführer von Nolting bestellt worden. Er folgt Patrick Schär, der auf eigenen Wunsch zum 30. Januar aus dem Unternehmen ausscheidet.

Spork ist Diplomingenieur der Verfahrenstechnik und verfügt über eine langjährige Erfahrung im Kessel- und Anlagenbau. In der Zeit von 1994 bis 2003 war er Versuchsstandleiter und stellvertretender Entwicklungsleiter bei Fröling in Overath. Bis 2016 war er Geschäftsführer/CEO von Mounting Systems im Bereich des Photovoltaik-Anlagenbaus und hat in dieser Zeit das Unternehmen maßgeblich ausgebaut. Seit 2016 ist er als Berater im Bereich der Erneuerbaren Energie tätig. In dieser Zeit war er Projektleiter für die Trackerentwicklung bei Schletter, einem führenden Anbieter von Montagesystemen.

»Unter der Leitung von Patrick Schär hat sich die Nolting Holzfeuerungstechnik in einem schwierigen Marktumfeld behauptet und zu einem erfolgreichen Anbieter von innovativer Holzfeuerungstechnik weiterentwickelt«, so Stefan Spork. »Ich freue mich darauf, diesen Erfolg gemeinsam mit den Mitarbeitern weiter auszubauen.«

31. Januar 2020