Der Anteil an Handwerkerinnen auf dem Bau und in baunahen Gewerken ist weltweit immer noch sehr gering. Aufgrund des akuten Handwerkermangels in modernen Gesellschaften waren jedoch die beruflichen Chancen gerade auch für Frauen hier noch nie besser als heute. Leider erhalten Handwerksberufe und Frauen, die sich für einen solchen entschieden haben, immer noch nicht die Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die ihnen gebührt.

Mit der „True Pro Ladies“-Kampagne verbindet Stabila Handwerkerinnen weltweit in einer eigenen Community, macht auf erfolgreiche Frauen in Handwerksberufen aufmerksam und engagiert sich für den weiblichen Nachwuchs. Im Rahmen der Kampagne „True Pro Ladies“ können sich Handwerkerinnen bzw. junge handwerksinteressierte Frauen über den Hashtag #trueproladies austauschen und werden Teil der Community, in der sie gegenseitige Inspiration und Motivation finden. Neben Deutschland und Österreich nehmen Handwerkerinnen aus Australien, Neuseeland, Kanada, USA und Großbritannien an der Kampagne teil. Das Thema Frauen im Handwerk erreicht über die Social-Media-Kanäle von Stabila weltweit fast 200.000 Menschen in der Zielgruppe.

„Für uns ist die Nachwuchsförderung im Handwerk ein zentraler Markenwert, da Stabila als Spezialist für Messwerkzeuge seit über 130 Jahren sehr eng mit dem Handwerk verbunden ist. Darüber hinaus ist der Mangel an jungen Handwerkerinnen und Handwerkern ein großes globales Problem und wir wollen durch unsere zielgerichteten Aktivitäten einen Beitrag dazu leisten, dass sich mehr junge Menschen für einen Beruf im Bauhandwerk entscheiden“, erklärt Holger Binder, Vertriebs- und Marketingleiter bei Stabila.