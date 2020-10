Eine neue Produktionshalle mit einer Fläche von 1.400 m2 zur Fertigung von Wasserwaagen hat Stabila am Standort Annweiler/Pfalz kürzlich in Betrieb genommen. In den Neubau und die darin untergebrachten neuen Maschinen hat das Unternehmen mehr als 5 Mio. Euro investiert. Damit reagiert der Messwerkzeuge-Spezialist auf die gestiegene Nachfrage nach Wasserwaagen »made in Germany«.

Seit jeher fertigt das Unternehmen alle Wasserwaagen, die in über 80 Ländern weltweit vertrieben werden, in Annweiler – bis zu 10.000 pro Tag. Durch den Neubau wurde nun zusätzlicher Platz geschaffen, um die Abläufe in verschiedenen Bereichen – Vorfertigung, Kunststofffertigung und Montage – weiter zu optimieren, neue Maschinen in den bisherigen Fertigungsprozess zu integrieren und damit noch höhere Stückzahlen zu realisieren.