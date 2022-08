Spatenstich am Standort Heiligenstadt

Mit dem ersten Spatenstich wurde im Juli der symbolische Start für den Neubau einer Produktionshalle am Simonswerk-Produktionsstandort Heilbad Heiligenstadt (Thüringen) gegeben. Mit dieser Investition verdoppelt der Komplettanbieter von hochwertiger Bandtechnik mit Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück die zur Verfügung stehende Hallenfläche auf insgesamt 3.000 Quadratmeter. Geplant sind der Einzug und die Inbetriebnahme der ersten Arbeitsplätze zum Ende des Jahres 2022. Die komplette Fertigstellung des Gebäudes ist für den März 2023 vorgesehen.

Im Rahmen der Veranstlatung verwies Geschäftsführer Dr. Frank Remy darauf, dass seit Gründung der Gesellschaft bereits über 18 Millionen Euro in den Standort investiert wurden. Dies zeige insbesondere auch das Vertrauen, das Simonswerk in den Standort Heilbad Heiligenstadt setze. Mittlerweile arbeiten rund 85 Mitarbeiter am Standort. Seit 2000 bildet Simonswerk dort auch in den Berufsbildern Industriemechaniker, Mechatroniker und Zerspanungsmechaniker aus.

Das Unternehmen Simonswerk hat seine Wurzeln im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück ist bereits seit über 30 Jahren am Standort Heilbad Heiligenstadt tätig.