Sommertermin für die Handwerksmesse steht

Die vom 9. bis 13. März auf dem Messegelände München geplante Internationale Handwerksmesse (IHM) mit »Garten München« und »Handwerk & Design« wird wegen der pandemiebedingt fehlenden Planungssicherheit für das erste Quartal verschoben. Neuer Termin ist der 6. bis 10. Juli 2022. Das Kongress- und Eventformat »Zukunft Handwerk«, das 2022 erstmals parallel zur IHM stattfinden sollte, wird auf 2023 verlegt.

Neben der ungewissen Entwicklung der Pandemie hätten gleichermaßen die eindringlichen Wünsche von Ausstellerseite diese Entscheidung zur Terminverschiebung herbeigeführt. Wie für die Besucher sei es auch für Dienstleister und Mitarbeiter der ausstellenden Unternehmen aus heutiger Sicht trotz des umfassenden Hygienekonzepts kaum möglich, ihre Beteiligung für den März vorausschauend zu planen, teilen die Veranstalter mit.

Um dem Handwerk auch im Jahr 2022 die passende Bühne zu bieten, werden zum neuen Termin der IHM vom 6. bis 10. Juli 2022 politische Veranstaltungen stattfinden, zu denen die Eröffnungsveranstaltung, die ZDH- und DHKT-Vollversammlung und weitere politische Spitzengespräche zählen.

Wiedersehen nach langer Pause

Dazu ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer: »Dass die IHM erneut nicht an ihrem angestammten Terminplatz im März stattfinden kann, ist sehr bedauerlich. Aber die Entscheidung ist richtig. Ausdrücklich begrüße ich die Verschiebung auf einen Sommertermin in diesem Jahr.« In den beiden Vorjahren 2020 und 2021 war die IHM auf Grund der Corona-Pandemie ausgefallen.

Franz Xaver Peteranderl, Präsident des Bayerischen Handwerkstag (BHT) begrüßt die Entscheidung ebenfalls: »Das Handwerk blickt einem Wiedersehen nach über zwei Jahren pandemiebedingter Pause mit Freude entgegen, denn die Messe ist auch und gerade in diesen schwierigen Zeiten von großer Bedeutung, um vor allem jungen Menschen zu zeigen, welche Vielfalt und Zukunftsfähigkeit das Handwerk bietet.«

Das neue Kongress- und Eventformat »Zukunft Handwerk« wird auf 2023 verschoben und findet damit vom 8. März bis 10. März 2023 im ICM in München statt. »Leider lassen die fehlenden Rahmenbedingungen keine Durchführung für 2022 zu: Eine kurzfristige Neuterminierung aller Teilnehmer ist nicht möglich, zudem sind die räumlichen Voraussetzungen für eine Veranstaltung in diesem Umfang im Sommer 2022 nicht gegeben«, erläutert Dieter Dohr, Vorsitzender der Geschäftsführung der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH, die Entscheidung.

