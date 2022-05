Sicher arbeiten in der Höhe

Im 3M-Webinar am 18. Mai 2022 um 14 Uhr geht es um sicheres Arbeiten an höher gelegenen Arbeitsplätzen wie auf Hubarbeitsbühnen und im Gerüstbau, um die richtige persönliche Schutzausrüstung und die Risiken durch herabfallende Gegenstände. Referenten des einstündigen Webinars sind der Arbeitssicherheitsexperte Rainer Luckau und Volker Tubbesing, Produktspezialist bei 3M Fall Protection Deutschland.

Ziel von 3M ist es, dass jeder Mitarbeiter, der Arbeiten in der Höhe durchführen muss, sicher wieder nach Hause kommt. 3M stellt daher nicht nur die passenden PSA-Lösungen zur Verfügung, unsere Experten sorgen auch dafür, dass die Arbeiter auf der Baustelle die Gefahren beim Arbeiten in der Höhe richtig einschätzen und entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Im Baugewerbe sind Mitarbeiter besonders häufig Gefahren durch Arbeiten in großer Höhe ausgesetzt. Stürze verursachen mitunter erhebliche Verletzungen oder enden sogar tödlich. Zu den üblichen Tätigkeiten zählt das Arbeiten auf Leitern, Gerüsten, Flach- und Schrägdächern, in der Nähe von Absturzkanten sowie das Arbeiten in beengten Räumen.

Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos. Interessenten können sich online für das Webinar anmelden.