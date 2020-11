Die Prostei Johannesberg bietet vom 2.Februar bis 5. Februar 2021 das viertätige Praxissemniar »Holzartenerkennung: Leime, Kitte, Füllstoffe, Lacke« an. Es gibtHandwerksmeistern/innen und Gesellen/-innen im Tischlerhandwerk einen Einblick in die Holzartenerkennung und den Aufbau von historischen Beschichtungen. Mittels Vorlesungen, Fallbeispielen, praktischer Übungen und Konzepterarbeitung an historischen Beschichtungen sowie der Präsentation von Erfahrungswerten aus den Projektarbeiten werden die Lerninhalte vermittelt. In praktischen Übungen erproben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen verschiedene Techniken und sammeln erste Erfahrungen. Ziel des Seminars ist, das dreidimensionale Sehen in die Tiefe von Holzarten und Beschichtungen zu trainieren, Holzarten und Oberflächenbeschichtungen sicher zuzuordnen zu können und bei der Beurteilung und Herstellung von Oberflächenbeschichtungen analytisch und strukturiert vorzugehen.

Das Seminar leitet Peter Egloff, Restaurator im Tischlerhandwerk, Littau (Schweiz). Die Seminargebühr beträgt 430,00 Euro inkl. Seminarunterlagen und Getränke.

Infos und Anmeldung unter https://propstei-johannesberg.de/html/praxis.html