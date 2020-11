Das dreitägige Praxisseminar »Historische Furnier- und Einlegetechnik« an der Prostei Johannesberg vom 1. März bis 3. März 2021 soll Handwerksmeistern/innen und Gesellen/-innen im Tischlerhandwerk einen Einblick in die Möbelstilkunde und in die historischen Furniertechniken geben. Das Seminar verschafft einen Überblick über die Einlegearbeiten von den Anfängen bis heute. In einer Einführung werden die grundlegenden Begriffe, Techniken und Arten wie Intarsie, Marketerie, Boulle-Technik, Schattieren von Furnier usw. sowie die am häufigsten verwendeten Materialien besprochen. In praktischen Übungen können die Teilnehmenden verschiedene Techniken erproben und erste Erfahrungen sammeln. Darüber hinaus wird die Restaurierung von Schäden an furnierten Holzteilen und Einlegearbeiten demonstriert und praktisch umgesetzt.

Die Leitung des Seminars hat Jörg Büchner, staatlich geprüfter Restaurator für Möbel und Holzobjekte, Fulda. Die Seminargebühr beträgt 360,00 Euro und beinhaltet Seminarunterlagen, Übungsmaterial und Getränke.

Infos und Anmeldung unter https://propstei-johannesberg.de/html/praxis.html