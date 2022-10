Seit 60 Jahren am Puls der Branche

Höcker Polytechnik, einer der führenden Hersteller für Absaug- und Filteranlagen, hat im September mit Mitarbeitern, Freunden und Geschäftspartnern sein 60jähriges Bestehen gefeiert. Bis heute wurden mehr als 60.000 Anlagen entwickelt, produziert und aufgebaut. Das Unternehmen ist einer der größten Arbeitgeber in Hilter am Teutoburger Wald; derzeit mit 32 Auszubildenden.

Als der Kaufmann Günther Höcker am 1. Juli 1962 die Handels- und Montagefirma Polytechnik gründete, legte er den Grundstein für eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Schon früh konzentrierte er sich auf die Entwicklung und Produktion von platz- und energiesparenden Absaug- und Filteranlagen. Neben der bestehenden Produktion am Standort Hilter wurde in Polen ein Produktions- und Vertriebsstandort gegründet, der ein sehr wichtiger Bestandteil des Unternehmens ist.

Große Investitionen

1993 erfolgte der Generationswechsel: Die Geschäftsleitung übernahm der Sohn Frank Höcker, der ebenfalls auf Fortschritt setzte: Neben dem Ausbau des Geschäfts in den neuen Bundesländern forcierte er die Etablierung und Pflege eines Qualitätsmanagement-Systems. 2001 berief er den langjährigen Mitarbeiter und Prokuristen Christian Vennemann zum zweiten Geschäftsführer. Es folgten viele große Investitionen, darunter 2012 der Neubau des Logistikzentrums.

Immer mehr Produkte

Im Jahr 2017 wurde Höcker Polytechnik mit der Tapio-Markteinführung weltweit der erste Hersteller von Absauganlagen, die schnittstellenkompatibel zu Tapio sind. Darüber hinaus wurde das Laserzentrum im Werk II am polnischen Standort eröffnet. Innovationen wie das Vacumobil mit IE5-Effizenz-Powerpack und der Vacumobil MD160 wurden der Öffentlichkeit in den Jahren 2020 und 2021 vorgestellt und machen das Unternehmen bis heute erfolgreich. Ferner umfasst das Produktprogramm heute auch Brikettierpressen, Abfallverdichtungsanlagen, Shredder, Abscheider, Lüftungsanlagen und Energie-Effizienz-Systeme. Auf Wunsch wird jede Anlage von den Höcker-Ingenieuren auf die beim Kunden vor Ort herrschenden Bedingungen angepasst.

Höcker Polytechnik bedient weltweit alle wichtigen Märkte. Auf allen Kontinenten befinden sich eigene Vertriebsniederlassungen oder Handels- und Servicepartner. Rund um die Uhr wird dabei ein Kundenservice gewährleistet, der für eine hohe Betriebssicherheit der installierten Anlagen sorgt.